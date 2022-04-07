Ростех внедрил уникальные технологии производства лопаток авиадвигателей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Ростех внедрил уникальные технологии производства лопаток авиадвигателей

07.04.2022, 15:15, Новости
Теги: , , ,

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила уникальные технологии производства лопаток авиационных двигателей.

Инновационные разработки позволяют изготавливать детали максимально точной формы, в том числе крупногабаритные, а также снижают трудозатраты и исключают из технологического процесса ручной труд.

Устройство для закрутки высокоточных титановых лопаток и гибридная штамповка лопаток из двухфазного титанового сплава используются в производстве на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн».

Лопатка газотурбинного двигателя является одной из наиболее сложных и наукоемких в проектировании и изготовлении деталей. От изделия требуется максимально точная форма, устойчивость к высоким нагрузкам и температурам, при производстве используются редкие металлы и уникальные сплавы, а также композиционные материалы, гарантирующие легкость и прочность заготовки. В мире всего шесть государств, освоивших проектирование и изготовление лопаток. Владение такими технологиями – свидетельство высочайшего уровня развития машиностроения в стране.

– Оба изобретения связаны с изготовлением штамповок лопаток. Устройство для закрутки встроено в технологический процесс, сейчас с его помощью на полностью отечественном оборудовании изготавливаются лопатки для перспективного гражданского авиадвигателя, расширяется номенклатура и компетенции производства крупногабаритных лопаток. В свою очередь гибридная штамповка основывается на применении аддитивных технологий и классической изотермической штамповки, демонстрируя требуемые показатели по экономике и механическим характеристикам, – отметил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Изобретения были представлены на международном салоне «Архимед 2022», где были отмечены золотой и серебряной наградой.

Новейшие технологии активно применяются Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха при создании и производстве линейки гражданских авиадвигателей ПД-8 для импортозамещенного SSJ-NEW, ПД-14 для среднемагистрального МС-21 и ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Студенты проекта «Крылья Ростеха» познакомились с инновационным производством на «ОДК-Сатурн»

05.04 / В «ОДК-Сатурн» прошел Открытый Кубок по биатлону

31.03 / ОДК будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

28.03 / Производство интерактивного оборудования

21.03 / Чем отличается покер вживую и онлайн?

14.03 / Капуста все дорожает

04.03 / Онлайн казино Play Fortuna: лучшие бонусы и быстрые выплаты

03.03 / В Лаборатории цифровых технологий «ОДК-Сатурн» реализуются проекты виртуальной реальности

01.03 / Выбор подходящего букмекера с поддержкой команды «Ставка ТВ»

26.02 / Обзор ТОП лучших покер-румов 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика