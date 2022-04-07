Ростех внедрил уникальные технологии производства лопаток авиадвигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила уникальные технологии производства лопаток авиационных двигателей.

Инновационные разработки позволяют изготавливать детали максимально точной формы, в том числе крупногабаритные, а также снижают трудозатраты и исключают из технологического процесса ручной труд.

Устройство для закрутки высокоточных титановых лопаток и гибридная штамповка лопаток из двухфазного титанового сплава используются в производстве на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн».

Лопатка газотурбинного двигателя является одной из наиболее сложных и наукоемких в проектировании и изготовлении деталей. От изделия требуется максимально точная форма, устойчивость к высоким нагрузкам и температурам, при производстве используются редкие металлы и уникальные сплавы, а также композиционные материалы, гарантирующие легкость и прочность заготовки. В мире всего шесть государств, освоивших проектирование и изготовление лопаток. Владение такими технологиями – свидетельство высочайшего уровня развития машиностроения в стране.

– Оба изобретения связаны с изготовлением штамповок лопаток. Устройство для закрутки встроено в технологический процесс, сейчас с его помощью на полностью отечественном оборудовании изготавливаются лопатки для перспективного гражданского авиадвигателя, расширяется номенклатура и компетенции производства крупногабаритных лопаток. В свою очередь гибридная штамповка основывается на применении аддитивных технологий и классической изотермической штамповки, демонстрируя требуемые показатели по экономике и механическим характеристикам, – отметил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Изобретения были представлены на международном салоне «Архимед 2022», где были отмечены золотой и серебряной наградой.

Новейшие технологии активно применяются Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха при создании и производстве линейки гражданских авиадвигателей ПД-8 для импортозамещенного SSJ-NEW, ПД-14 для среднемагистрального МС-21 и ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.