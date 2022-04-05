В «ОДК-Сатурн» прошел Открытый Кубок по биатлону

В ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) прошел Открытый Кубок по биатлону.

На старт в Центре лыжного спорта «Демино» вышли 65 спортсменов, не испугавшихся ветреной погоды и нового формата личных соревнований. Этим видом рыбинские моторостроители завершили зимний блок спортивных состязаний и готовятся помериться силами в волейболе и плавании.

В ходе индивидуальной биатлонной гонки каждый участник преодолевал на лыжах четыре круга по 1 км с четырьмя огневыми рубежами (две лежки + две стойки) по упрощенным правилам. Спортсмены бежали налегке – получали пневматическую винтовку на огневом рубеже, стрельбу стоя по мишеням Ø50 мм и лежа по мишеням Ø30 мм вели с расстояния восьми метров. Победителей личной гонки отдельно в мужском и женском зачётах определили по лучшему времени. В сумме участники пробежали 331км с 735 штрафными кругами, что составило 80 км. В соревнованиях также приняли участие юные биатлонисты, юниорская дистанция составила три круга по 1 км с тремя огневыми рубежами (лежка + стойка + лежка).

Время лидеров отличалось от аутсайдеров в три раза, нахождение на огневом рубеже варьировалось от сорока секунд до трех минут. Вне зависимости от уровня подготовки все участники остались довольны накалом борьбы, организацией соревнований и готовы и дальше совершенствовать свое спортивное мастерство. Тем более что в будущем индивидуальная биатлонная гонка может войти в программу корпоративной спартакиады.

– Долго вынашивали идею проведения биатлонной гонки в личном формате, просчитывали все тонкости, как избежать заторов на огневых рубежах при большом количестве участников, и со своей задачей справились. Помогли знания, приобретенные представителями «Сатурна» в качестве судей на всероссийских биатлонных соревнованиях в «Демино», и собственный опыт. Биатлонные эстафеты мы проводим давно. Обкатав организацию и проведение индивидуальной гонки на Открытом кубке ПАО «ОДК-Сатурн» по биатлону, рассчитываем включить этот вид соревнований в спартакиаду, – сказала руководитель проекта по спортивно-массовой работе управления по социальным программам ПАО «ОДК-Сатурн» Татьяна Гусева.

Ежегодно в ПАО «ОДК-Сатурн» проходит две корпоративных спартакиады, каждая из которых включает 11 видов соревнований. В рамках Спартакиады -2022 уже состоялись индивидуальные лыжные гонки, лыжные и биатлонные эстафеты. В ряду прошедших зимних стартов также фестиваль ГТО и лыжная гонка «Дети «Сатурна». В планах апреля – волейбол и плавание, военизированная детская эстафета. Спортивный календарь расписан и дальше. Традиционно, в общей сложности, предприятие проводит свыше 30 спортивных мероприятий в год.

Проведение спортивных соревнований – это традиция, которую поддерживают работники предприятия и которая отражает командную работу и нацеленность на результат.