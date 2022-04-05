Barb – расскажи о своих услугах клиентам со всей Европы

Сервис из Украины barb.ua с каждым днем расширяет возможности и повышает качество услуг, поэтому теперь данная платформа рекомендует мастеров из сферы индустрии красоты на просторах Европы. На онлайн-ресурсе зарегистрированы мастера бьюти-специализаций из европейских государств. Теперь не составит труда записаться на процедуру наращивания ногтей, керапластики или массажа будучи в ЕС. Клиенты могут найти любого мастера – начиная от специалиста по волосам до опытного дипломированного косметолога-эстетиста. Рейтинг и отзывы клиентов на сайте помогут сориентироваться и сделать правильный выбор.

Barb.ua теперь в Европе

Barb.pro – это сервис поиска специалистов, услуг бьюти-индустрии , фешн-организаций и спектра процедур красоты. Сайт постоянно пополняется каталогом из новых мастеров, предлагающих услуги. Расширенные критерии выбора мастера или салона в городах и регионах европейских стран помогает сократить время на поиски желаемой услуги.

Сервис упрощает поиск исполнителя, например, массажиста, тату-мастера, косметолога, специалиста по наращиванию ногтей и других профи. На сайте клиент может с ходу сравнить цены, а также поближе познакомиться с квалификацией нужного мастера. Это актуально, когда женщина ищет мастера маникюра, парикмахера или косметолога. Конечной целью является запись на процедуру по телефону.

Сервис barb.ua расширяется, и его посещают люди из Европы – это мастера и салоны красоты, которые могут найти клиентуру в любой стране ЕС. Поисковая система сайта позволяет упростить выбор мастера. Сперва укажите в фильтре район, станцию метро, где лучше пройти процедуру – дома или в салоне красоты. Система поиска подберет по указанным критериям.

Преимущества платформы

На онлайн-сервисе зарегистрированы специалисты из Европы и стран СНГ, которые являются профессионалами в разных beauty-сферах. У каждого мастера есть индивидуальный рейтинг с реальными отзывами от клиентов. На портале зарегистрированы не только специалисты из бьюти-сферы, но и мастера тесно связанные со сферой красоты и эстетики. Здесь можно найти фотографа, фитнес-тренера, художника по татуировкам, пластического хирурга.

Если нужно получить услугу со скидкой или по доступной цене, то стоит заглянуть в раздел «Акции» – тут найдутся выгодные предложения по разным бьюти-направлениям. Не забудьте зарегистрироваться в базе моделей для бесплатных процедур, и возможно, начинающие мастера выберут вас для проведения бесплатного преображения.

Если нужно сделать презент в качестве бьюти-услуги, то поможет подборка из раздела «Подарочные сертификаты». Это сэкономит ваше время и обязательно порадует получателя подарка.

Клиенту не придется уточнять стоимость услуг. Она указана в прайсах. Настройте в поиске фильтр по диапазону цен, а затем найдите подходящий вариант.

Специалистам

Опытные мастера пришли по адресу на Barb.pro, ведь регистрация на портале не требует верификации паспорта и предоставления каких-либо других документов. Единственный нюанс в том, что мастер может на сайте выставить дипломы для подтверждения доверия у клиентов. Для создания аккаунта нужны лишь контактный телефон и действующий e-mail. При подключении специальных тарифов страничка и предоставляемые услуги поднимаются в ТОП.

Страничка мастера на бьюти-портале – это полноценный аккаунт с информацией, адресом и другими контактными данными. На странице мастера есть портфолио и отзывами от клиентов. Также для создания дополнительного удобства гостям сайта, мастер может выложить прайс, каждая позиция которого будет выдана в общем поиске на портале.

На сайте предоставлены возможности для людей, которые желают реализовать себя в сфере бьюти-индустрии. Мастера из Европы имеют право:

оформлять объявления о наборе персонала в свои салоны;

делать записи на курсы;

размещать вакансии;

искать моделей для создания портфолио новым салонам и индивидуальным мастерам.

В связи со сложившейся ситуацией украинский сервер по поиску специалистов из бьюти-индустрии расширяется, и услуги стали доступны в Италии , Польше и Германии. Бьюти-мастера и салоны красоты могут бесплатно зарегистрироваться и рекламировать свои услуги, где бы они не находились. На платформе представлены виды услуг:

тату-мастера предлагают сделать качественные татуировки;

косметологи предлагают разные процедуры, например, чистки лица, пилинг кислотами, маски;

мастера мужской стрижки и барберы;

татуаж;

парикмахеры делают окрашивания, стрижки, наращивание прядок;

можно записаться на нейл-арт или наращивание ногтей к мастерам маникюра;

услуги пластического хирурга;

стоматология;

массажисты также оказывают свои услуги на сервисе.

О проекте barb.pro

Платформа стремительно развивается, и число посетителей сайта растёт. Воспользуйтесь преимуществами нашего онлайн-сервиса. Теперь найти быстро проверенного исполнителя бьюти-услуг стало еще легче, где бы вы не находились.

База мастеров на территории России и Украины постоянно обновляется. Сайт barb.pro только открылся, но его потенциал огромен. Теперь бьюти-мастера могут бесплатно зарегистрироваться на сайте и рекламировать услуги. Люди, которые ищут проверенных мастеров не будут тратить время на поиск салона в интернете – все есть на одном сайте.

Услуги частных мастеров и элитных салонов красоты могут пригодиться в любой момент. Не всегда у человека есть время на поиски мастера в интернете. В таком случае можно записаться к бьюти-специалисту с проверенного сервиса с полной информацией и отзывами о мастерах. Помимо косметологии, парикмахерского искусства и нейл-дизайна на сайте есть множество и других услуг, которые пригодятся женщинам и мужчинам. Это может быть пластическая хирургия, барберы, визажисты. Воспользовавшись сервисом barb.ua клиент не пожалеет о выборе определенного beauty-специалиста, так как изучить портфолио, отзывы и фото можно заранее перед записью на процедуру.