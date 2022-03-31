ОДК будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО

31.03.2022, 10:55, Новости
Теги: , ,

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) внедряет российскую систему автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D» компании АСКОН в рамках импортозамещения инженерного программного обеспечения.

Применение отечественных CAD-платформ обеспечит независимость от иностранных аналогов и даст разработчикам ПО возможности для дальнейшего развития своих продуктов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и постановил госзаказчикам прекратить с 31 марта закупки иностранного программного обеспечения, используемого на объектах критической инфраструктуры.

В настоящее время инженеры «ОДК-Сатурн» изучают отечественную систему проектирования с помощью курса, предоставленного компанией-разработчиком. Это поможет быстрее начать работу с новым цифровым инструментом без снижения производительности.

– Проектирование авиатехники, а тем более такой сложной, как газотурбинные двигатели, требует использования современного и надежного программного обеспечения. Российская CAD-система отвечает предъявляемым двигателестроителями требованиям, с ней удобно и безопасно работать. Кроме того, она позволяет создавать цифровые двойники, этот инструментарий будет использован при разработке модели одного из авиационных двигателей. «КОМПАС-3D» сможет в значительной степени заменить иностранные аналоги, обеспечить независимость от настроения поставщиков импортного ПО и даст возможности для активного развития отечественных решений, – прокомментировали в авиационном кластере Ростеха.

На данный момент ведется активная интеграция экосистемы программного обеспечения в информационное пространство «ОДК-Сатурн». Тесное взаимодействие сторон позволяет предприятию оперативно решать вопросы сохранения качества проектирования при переходе на другое ПО. Кроме того, отечественные разработчики получили возможность более плотно, напрямую работать с конструкторскими и технологическими подразделениями, получать комментарии к своим продуктам непосредственно с «конструкторского стола» и оперативно улучшать свои решения.

– Развиваясь в направлении CAD-систем тяжёлого класса, за предыдущие три версии «КОМПАС-3D» получил новые и усовершенствованные инструменты решения задач авиастроения и двигателестроения. Уже сейчас «КОМПАС-3D» позволяет работать со сборками любой сложности, проводить гидрогазодинамические расчеты, многопараметрическую и топологическую оптимизацию модели, заимствовать компоненты изделия из других CAD, выполнять диагностику коллизий и контроль зазоров. В будущей версии КОМПАС-3D v21 появится много новинок в поверхностном моделировании, будет улучшен обмен данными с другими CAD-системами, чтение атрибутов, – подчеркнул директор по продукту КОМПАС-3D компании АСКОН Игорь Волокитин.

Система «КОМПАС-3D» разрабатывается в России более 30 лет, она основана на собственном геометрическом ядре и полностью соответствует российским стандартам оформления конструкторской документации и электронной модели изделий. Ее современная версия обладает возможностями, необходимыми для создания цифровых двойников изделий — такими, как трехмерное твердотельное моделирование, поверхностное и листовое моделирование, прямое редактирование геометрии, обмен данными с другими CAD-системами.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Производство интерактивного оборудования

21.03 / Чем отличается покер вживую и онлайн?

14.03 / Капуста все дорожает

04.03 / Онлайн казино Play Fortuna: лучшие бонусы и быстрые выплаты

03.03 / В Лаборатории цифровых технологий «ОДК-Сатурн» реализуются проекты виртуальной реальности

01.03 / Выбор подходящего букмекера с поддержкой команды «Ставка ТВ»

26.02 / Обзор ТОП лучших покер-румов 2022 года

24.02 / Следствие по делу Белкова продлено до 16 апреля

24.02 / Общий обзор услуг и предложений от казино Сол казино

23.02 / Предложения и услуги казино Джойказино

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика