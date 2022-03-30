Застраховать автомобиль ОСАГО

Застраховать автомобиль ОСАГО придется в любом случае, потому что данный вид страхования считается обязательным. Он помогает покрыть расходы в том случае, если владелец попал в ДТП и считается его виновником. Возмещать ущерб будет страховая компания, и владелец транспортного средства не сильно потратится, потому что самостоятельно восстановит только свою машину.

Но не стоит думать, что, если ущерб серьезный, все будет выплачивать только страховая. У ОСАГО есть лимит. Страховая компания выплатит не больше 400-а тысяч, если пострадал автомобиль или какое-то другое имущество. Что касается здоровья, то выплата не будет превышать и 500-т тысяч.

Нужно ли страховать автомобиль?

Аварии на дорогах происходят постоянно. И кто-то виноват в дорожно-транспортных происшествиях. Виновник наносит серьезный ущерб не только имуществу пострадавшего, но и здоровью. Он обязан покрыть ущерб, но не факт, что на руках у него будет нужная сумма. Конечно, можно взять кредит или занять у друзей. Но не факт, что деньги будут сразу.

Именно поэтому государство приняло решение сделать страхование обязательным. ОСАГО дает возможность застраховать себя от многочисленных трат. Если человек приобрел автомобиль, то он должен будет тут же оформить страховой полис. И если произойдет авария, то страховая компания возьмет на себя все расходы.

Согласно последним законам, выезжать из дома без полиса нельзя. Если машину остановит сотрудник ГИБДД и проверит наличие полиса, а его не окажется, то будет выписан штраф. Да он не серьезный и составляет не больше 800-т рублей.

Но это мелочи. Намного ужаснее оказаться виновником аварии и восстанавливать все самостоятельно.

Сегодня оформить полис можно онлайн. И это очень удобно, потому что не придется ехать в офис компании и простаивать огромные очереди. Электронный полис имеет такую же силу, как и бумажный вариант. После того, как человек оплатит полис, на электронную почту придет документ. Если нужен именно бумажный вариант, то его можно распечатать и всегда возить с собой. Если устраивает электронный вариант, то его можно сохранить на планшет или телефон. При необходимости можно будет предоставить сотруднику ГИБДД электронную версию. Она имеет такую же силу, как и бумажный аналог.

Оформлять полис рекомендуется в официальных компаниях. Несмотря на то, что страховка контролируется государством, часто встречаются мошенники. Они предлагают получить полис по максимально выгодной цене.

Если владелец такого полиса станет виновником аварии, то он все равно должен будет выплатить деньги потерпевшей стороне. И если он будет отказываться и ссылаться на страховую фирму, то с него деньги будут требовать через суд и тот обяжет его выплатить полную сумму.