Мужчины скупают автозапчасти, женщины — косметику

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Чаще всего запасаются бакалеей.

В опросах сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Ярославля.

Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций на фоне «специальной военной операции в Украине», закупки «на будущее» в последние дни делал каждый пятый ярославец (23%). Напротив, 77% не покупали ничего впрок. При этом, чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели».

Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (29%). Реже всего так поступают ярославцы с доходом свыше 80 тыс. руб. (24%).

Что именно чаще всего приобретали ярославцы в последние дни? У респондентов была возможность указать несколько вариантов ответа. Чаще всего выбирали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею — 45% опрошенных купили эти товары. Бытовой химией запаслись 15%, предметами личной гигиены — 13%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (10%) купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 6% закупили консервы и товары для животных, 5% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавливать впрок все привычные семье продукты больше свойственно мужчинам в Ярославле: они сообщали об этом вдвое чаще женщин. Женщины в городе чаще покупают бакалею, бытовую химию, предметы гигиены, лекарства и товары для животных. Тех, кто запасает автозапчасти и расходные материалы для авто, больше среди представителей сильного пола, а тех, кто сделал «заначку» косметики, — среди женщин.

Время проведения опроса: 15—22 марта 2021 года.