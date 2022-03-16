Банк России успокаивает

– Слышал, что введены ограничения, если человек захочет снять валюту со своего вклада. У меня вклад в рублях. Может ли быть введен какой-то особый порядок для вкладов в рублях? Стоит ли этого опасаться? Ведь мало ли – деньги понадобятся! – Алексей Г., г. Углич.

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова:

– Нет, опасаться этого не стоит. Все средства на счетах и вкладах сохранены, все операции по рублевым вкладам доступны в любой момент. Это значит, что если потребуется, вы в любое время можете снять деньги с вашего рублевого вклада без ограничений.

Обращаю Ваше внимание, что все банки продолжают работать бесперебойно. Забирать деньги со вкладов или банковских карт без необходимости нет никаких причин.

По валютным вкладам действительно введен временный порядок по операциям: в период с 9 марта по 9 сентября 2022 клиент по его желанию может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены, проценты будут начисляться как обычно.

Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с выдачей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают.

– Хочу снять валюту со своего вклада в банке. Слышал, что по суммам выдачи введены ограничения. Сколько мне могут выдать и на каких условиях? – Валентин, Ярославль.

Отвечает заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова:

– На основании временного порядка операций с наличной валютой в период с 9 марта по 9 сентября 2022 клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Однако, банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Важно также знать, что до 9 сентября 2022 года банкам запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (независимо от валюты счета или вклада). Также нельзя брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США.

При этом напомню, что граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.