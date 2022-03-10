Почти половина ярославцев готовы полностью или частично отказаться от продукции компаний, которые покидают российский рынок ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Почти половина ярославцев готовы полностью или частично отказаться от продукции компаний, которые покидают российский рынок

10.03.2022, 9:17, Новости
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По результатам опроса сервиса SuperJob 48% ярославцев готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если эти компании вернутся.

Каждый пятый ярославец (20%) полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России из-за проведения специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР, даже если они вернутся на рынок.

«Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», — эмоционально комментируют респонденты.

Еще 28% горожан в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника.

Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий (33%) житель Ярославля: «На рынке в первую очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя». Затруднились определить свою позицию 19% опрошенных.

О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный в городе моложе 34 лет (54%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди ярославцев старше 45 лет (57%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (54% и 46% соответственно).

Время проведения опроса: 3—4 марта 2022 года.




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