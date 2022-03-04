Что будет с моими деньгами?..

С началом военной спецоперации на Украине введен ряд санкций в отношении ряда российских банковских групп и промышленных компаний. В такие моменты жизни мы по инерции хватаемся за кошельки и думаем о том, как ситуация скажется на наших финансах. Это не удивительно – деньги, уверенность в их сохранности помогают легче пережить любые волнения. Многие уже озаботились вопросами – а что станет с моим банковским вкладом? Смогу ли я в любой момент прийти в банк или к банкомату и снять деньги? И какой процент теперь будет по моему кредиту? Ответы на эти вопросы мы подготовили при содействии пресс-службы Банка России.

Отразится ли отключение России от СВИФТ на работе банковских карт россиян?

СВИФТ не имеет никакого отношения к внутрироссийским операциям по картам граждан. СВИФТ — это просто финансовый мессенджер, которым пользуются банки по всему миру, его отключение никак не влияет на операции внутри страны. Деньги на счетах клиентов российских банков сохранены и доступны. Банковские карты на территории России продолжают работать в нормальном режиме.

Что будет с картами Виза и Мастеркард?

Карты международных платежных систем Виза и Мастеркард работают и будут работать на всей территории России. Операции по ним обрабатываются внутри страны, и санкции на них не повлияют. Если карта международной платежной системы выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк), она перестанет работать за границей, и с ней не будут работать приложения Эпл пэй и Гугл пэй по оплате товаров и услуг. Карты этих банков также не работают в иностранных онлайн-магазинах из стран, поддерживающих санкции. Все остальные операции внутри страны, контактная и бесконтактная оплата картой работают как прежде. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, также полностью сохранены и доступны. Карты всех других банков работают и в России, и за границей без ограничений.

Надо ли забирать деньги из банков? Надо ли переходить в другие банки из банков, попавших под санкции?

Нет. Деньги на счетах в банках, попавших под санкции, как и в других банках, полностью доступны. Все банки, попавшие под санкции, устойчивы, продолжают работать бесперебойно. Забирать деньги из любого другого банка также нет никаких причин. Деньги на месте, операции доступны и будут доступны. Обращаем также внимание, что после повышения ключевой ставки Банком России до 20% проценты по вкладам тоже радикально выросли. Теперь депозиты стали намного привлекательнее, есть ставки даже выше ключевой. И это защитит доходы и сбережения граждан.

Почему не всегда удается оплатить покупку телефоном — например, в магазинах?

Такая ситуация возможна в двух случаях. Первый: ваша карта выпущена банком, попавшим под санкции (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк). Тогда платежные сервисы Эпл пэй и Гугл пэй для карт этих банков недоступны, но сами карты работают при контактной и бесконтактной оплате. И, конечно, все деньги на счете на месте. Второй случай: если банкам, попавшим под санкции, принадлежит терминал оплаты (POS-терминал). Рекомендуется носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя пэй-сервисы.

Будут ли вводиться кредитные каникулы?

Да, будут. Такой законопроект уже внесен в Госдуму по инициативе Банка России и прошел все 3 чтения. Пока такой закон не принят, Банк России дал рекомендации банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, столкнувшихся со сложностями вследствие санкций, не назначать по ним пени и штрафы. Банк России предлагает вернуться к антикризисному механизму кредитных каникул, который действовал в первый период пандемии, в 2020 году. Этот механизм дал многим заемщикам необходимую передышку, он доказал свою эффективность: 70–75% заемщиков, которые им воспользовались, смогли преодолеть временные трудности и вернулись в график платежей. При этом заемщики не испортили свою кредитную историю, а банки сохранили лояльных клиентов.

Почему Банк России так резко поднял ставку? Разве это не усугубляет и без того тяжелую ситуацию в экономике?

Нет, высокая ставка сейчас выручает. Она помогает обеспечить финансовую стабильность, подавить скачок инфляции и, таким образом, предотвращает остановку экономики. Как это работает? Резкое повышение ключевой ставки сделало банковские депозиты чрезвычайно привлекательными: ставки по вкладам в крупнейших банках уже превышают 20%. Это защитит наши сбережения от обесценения и поддержит спрос в экономике в будущем. С другой стороны, эти деньги не пойдут на валютный рынок. Это поможет рублю, а значит, будет способствовать сдерживанию инфляции. Безусловно, и кредиты станут более дорогими. Но ведь дешевые кредиты не помогут нарастить потребление в условиях, когда предложение товаров на рынке ограничено — они только будут подстегивать рост цен. В экономической политике важна правильная последовательность действий: сначала стабилизировать финансовый рынок и задавить инфляцию, затем постепенно начнут восстанавливаться логистические цепочки, наладится производство. И только после этого можно будет снижать ставки и увеличивать спрос в экономике.

Может ли банк повысить ставку по уже действующему кредиту?

Нет. По действующим кредитам, выданным по фиксированным ставкам, банки не могут изменить условия, в том числе повысить ставку. Практически вся ипотека и розничные кредиты выданы именно по фиксированным ставкам. Банк России готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам.

Банк начал часто перезванивать после попытки совершить какую-то операцию, не дает провести ее с первого раза. Банки так не дают переводить деньги?

Банки стали бдительнее из-за участившихся случаев мошенничества, поэтому стараются перепроверять операции. Это не такое большое неудобство по сравнению с риском потерять деньги. Не забывайте о безопасности: не верьте провокационным и паническим сообщениям в соцсетях; не переходите по ссылкам в письмах по электронной почте якобы из банка; не разговаривайте с людьми, которые звонят внезапно, а не после уведомления банка о приостановке операции, представляются вашим банком, Центральным банком, прокуратурой и другими органами власти и пытаются запугать и получить ваши данные или заставить перевести средства на другой счет.