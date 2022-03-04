1 апреля начнётся месячник по санитарной уборке Рыбинска ✓ Новости Рыбинска и не только
 

1 апреля начнётся месячник по санитарной уборке Рыбинска

04.03.2022, 11:04, Новости
Теги: ,

С 1 по 30 апреля в Рыбинске пройдёт месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий.

За это время различные службы, организации и предприятия наведут порядок более чем на 10 квадратных километрах. Дата общегородского субботника запланирована на 22 апреля.

В этом году на месячник по санитарной уборке Рыбинска из городского бюджета выделено 2,9 млн рублей. Средства будут направлены на сбор, транспортировку и утилизацию мусора на полигон.

Наведение порядка во время месячника по уборке Рыбинска — обязанность владельцев территорий: предприятий, организаций, бюджетных и коммерческих учреждений. Кроме непосредственно своих территорий, согласно правилам благоустройства, собственники убирают участки в пределах десяти метров от фасада здания или забора. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний.

Городские территории, которые не числятся за организациями, будут убраны силами активистов, общественных организаций и структурных подразделений администрации. Как правило, это зелёные зоны вдоль улиц, транспортных магистралей, путепроводов, берегов рек.

— Работы в рамках месячника по уборке Рыбинска много. Главная задача — за короткий срок привести город в порядок после осенне-зимнего периода. Предлагаю всем рыбинцам принять активное участие по наведению чистоты. Заявки по установке бункеров и контейнеров можно направлять в департамент ЖКХ по телефону +7(4855) 28-29-15. По этому номеру жители смогут согласовать дату, когда им будет необходим бункер. Планируем, что общегородской субботник пройдёт в Рыбинске 22 апреля, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

В прошлом году на общегородской субботник вышли более 10 000 рыбинцев. Всего в течение месячника по санитарной уборке Рыбинска было вывезено 2 700 кубометров мусора.

Пресс-служба администрации Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В Рыбинске ликвидировали свалку на улице Моторостроителей и собираются ремонтировать дворы

02.03 / Новости администрации Рыбинска

28.02 / Планы по ремонту дорог и «Маленький Рыбинск»

21.02 / «А если завтра война?»

18.02 / «Прекрасный РыбинскЪ будущего»

18.02 / В Рыбинске начали прочистку ливневой канализации

16.02 / «Жду соответствующее предложение»

15.02 / За сезон с дорог Рыбинска вывезено более 106 тысяч кубометров снега

09.02 / В Рыбинске оборудуют площадки для выгула собак

05.02 / Вспомнить все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика