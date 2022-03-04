1 апреля начнётся месячник по санитарной уборке Рыбинска

С 1 по 30 апреля в Рыбинске пройдёт месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий.

За это время различные службы, организации и предприятия наведут порядок более чем на 10 квадратных километрах. Дата общегородского субботника запланирована на 22 апреля.

В этом году на месячник по санитарной уборке Рыбинска из городского бюджета выделено 2,9 млн рублей. Средства будут направлены на сбор, транспортировку и утилизацию мусора на полигон.

Наведение порядка во время месячника по уборке Рыбинска — обязанность владельцев территорий: предприятий, организаций, бюджетных и коммерческих учреждений. Кроме непосредственно своих территорий, согласно правилам благоустройства, собственники убирают участки в пределах десяти метров от фасада здания или забора. Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний.

Городские территории, которые не числятся за организациями, будут убраны силами активистов, общественных организаций и структурных подразделений администрации. Как правило, это зелёные зоны вдоль улиц, транспортных магистралей, путепроводов, берегов рек.

— Работы в рамках месячника по уборке Рыбинска много. Главная задача — за короткий срок привести город в порядок после осенне-зимнего периода. Предлагаю всем рыбинцам принять активное участие по наведению чистоты. Заявки по установке бункеров и контейнеров можно направлять в департамент ЖКХ по телефону +7(4855) 28-29-15. По этому номеру жители смогут согласовать дату, когда им будет необходим бункер. Планируем, что общегородской субботник пройдёт в Рыбинске 22 апреля, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

В прошлом году на общегородской субботник вышли более 10 000 рыбинцев. Всего в течение месячника по санитарной уборке Рыбинска было вывезено 2 700 кубометров мусора.

Пресс-служба администрации Рыбинска