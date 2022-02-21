Одноразовые простыни – гигиеничность и универсальность использования
21.02.2022, 17:09, Детали
Теги: Здоровье, Здравоохранение, Интернет
В каждом кабинете врача, а также в салоне красоты, массажном кабинете крайне важно не только позаботиться о комфорте пациента или клиента во время процедур, но и о надлежащих санитарно-гигиенических условиях. Медицинская простынь прекрасно подходит в качестве одноразового гигиенического защитного покрытия во время процедур и обследований.
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Преимущества одноразовой простыни с перфорацией
Одноразовые простыни в рулоне обладают эстетичным дизайном и удобством использования. Перфорация через каждые 40 см облегчает использование и поддержание чистоты. Достаточно оторвать участок основы и развернуть следующий.
Широкий спектр применений
Одноразовые простыни – это предложение для применения в:
- медицинских учреждениях, таких как больницы, процедурные кабинеты, отделения неотложной помощи;
- СПА-салонах и массажных кабинетах;
- лечебно-восстановительных центрах;
- домах престарелых;
- ветеринарных лечебницах.
В интернет-магазин можно купить одноразовые простыни, которые устойчивы к различным медицинским препаратам и химическим растворам. Предлагается продукция различных цветов и размеров.
Преимущества одноразовых медицинских простыней в рулоне:
- эргономика – перфорация для облегчения разрыва;
- универсальность – широкое применение;
- практичность – отличная впитывающая способность;
- удобство в использовании – рулон можно прикрепить к ручке массажной кушетки;
- максимальный комфорт пациента.
Несмотря на то, что одноразовые простыни для кушетки предназначены в основном для медицинского применения, они могут использоваться и в домашних условиях. Простыни прекрасно подходят для ухода за обездвиженным человеком. Они предназначены для успешной замены традиционных хлопковых простыней.
Одноразовые простыни недорого купить которые можно в интернет-магазине «Эйковит», являются дешевым и безопасным способом поддержания гигиены и чистоты, а также снижения риска заражения в медицинских учреждениях.
Одноразовые простыни изготавливаются из гипоаллергенных материалов, безопасных для кожи. Они сводят к минимуму возможность передачи некоторых вирусов, благодаря тому, что используются только один раз.
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