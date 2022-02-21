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Одноразовые простыни – гигиеничность и универсальность использования

21.02.2022, 17:09, Детали
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В каждом кабинете врача, а также в салоне красоты, массажном кабинете крайне важно не только позаботиться о комфорте пациента или клиента во время процедур, но и о надлежащих санитарно-гигиенических условиях. Медицинская простынь прекрасно подходит в качестве одноразового гигиенического защитного покрытия во время процедур и обследований.

На официальном сайте https://ekb.eikovit.ru/category/prostyni-odnorazovye интернет-магазина «Эйковит» в Екатеринбурге можно ознакомиться с большим ассортиментом одноразовых материалов и товаров, а также воспользоваться выгодными предложениями.

Преимущества одноразовой простыни с перфорацией

Одноразовые простыни в рулоне обладают эстетичным дизайном и удобством использования. Перфорация через каждые 40 см облегчает использование и поддержание чистоты. Достаточно оторвать участок основы и развернуть следующий.

Широкий спектр применений

Одноразовые простыни – это предложение для применения в:

  • медицинских учреждениях, таких как больницы, процедурные кабинеты, отделения неотложной помощи;
  • СПА-салонах и массажных кабинетах;
  • лечебно-восстановительных центрах;
  • домах престарелых;
  • ветеринарных лечебницах.

В интернет-магазин можно купить одноразовые простыни, которые устойчивы к различным медицинским препаратам и химическим растворам. Предлагается продукция различных цветов и размеров.

Преимущества одноразовых медицинских простыней в рулоне:

  • эргономика – перфорация для облегчения разрыва;
  • универсальность – широкое применение;
  • практичность – отличная впитывающая способность;
  • удобство в использовании – рулон можно прикрепить к ручке массажной кушетки;
  • максимальный комфорт пациента.

Несмотря на то, что одноразовые простыни для кушетки предназначены в основном для медицинского применения, они могут использоваться и в домашних условиях. Простыни прекрасно подходят для ухода за обездвиженным человеком. Они предназначены для успешной замены традиционных хлопковых простыней.

Одноразовые простыни недорого купить которые можно в интернет-магазине «Эйковит», являются дешевым и безопасным способом поддержания гигиены и чистоты, а также снижения риска заражения в медицинских учреждениях.

Одноразовые простыни изготавливаются из гипоаллергенных материалов, безопасных для кожи. Они сводят к минимуму возможность передачи некоторых вирусов, благодаря тому, что используются только один раз.




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