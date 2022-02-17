Новое оборудование в «ОДК-Сатурн» вдвое повысит скорость упрочнения деталей двигателей

17.02.2022, 10:09, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

На рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) введена в эксплуатацию установка упрочнения тонкостенных элементов деталей газотурбинных двигателей.

Метод обработки позволяет повысить предел выносливости в среднем на 10%. Кроме того, новое оборудование позволит вдвое увеличить производительность за счет синхронной двусторонней обработки изделий сразу двумя роботами.

Упрочение достигается благодаря деформированию материала детали стальной дробью с высокой кинетической энергией. Роботизированные установки способны синхронно перемещать манипуляторы по любым траекториям в широком диапазоне скоростей. Такие возможности позволяют упрочнять самые сложные детали авиационных двигателей, в частности, диски компрессоров.

– Для того, чтобы создавать лучший продукт, мы планомерно внедряем новейшее оборудование и имеем стабильно растущее финансирование. Одной из новинок на производстве в «ОДК-Сатурн» стала роботизированная установка для обработки деталей, к которым предъявляются особенно высокие требования к качеству упрочнения. Благодаря новому оборудованию мы сможем вдвое увеличить производительность за счет одновременной двусторонней обработки изделий при сохранении такого же высокого качества и достижении необходимых характеристик деталей, – пояснил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин.

Синхронная двусторонняя обработка также позволяет минимизировать изменение геометрических параметров упрочняемых деталей.

Совершенствование технологий ПАО «ОДК-Сатурн» проводится в рамках стратегии научно-технического развития Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие продолжает техническое перевооружение для совершенствования центров специализаций, в 2022 году ожидается рост объема инвестиций в развитие технологий более чем в 1,5 раза. Так, в минувшем году на предприятие поставлено более 30 единиц современного оборудования.

Кроме того, в Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха создано новое информационное пространство для дистанционного обучения. К системе подключены 12 предприятий корпорации. В течение месяца разработка перейдет в масштабную эксплуатацию.

– Возможность получать знания в удобное для работника время, учиться в своем темпе, а также иметь доступ к учебным материалам – это преимущества системы дистанционного обучения. Она является неотъемлемым инструментом для развития персонала. Помимо самого обучения непосредственно, внедренный модуль позволит сформировать базу всех дистанционных курсов ОДК, что даст возможность дирекциям по персоналу расширить программы подготовки работников предприятий, – рассказала руководитель корпоративного университета АО «ОДК» Анастасия Сотникова.

Расширение возможности доступа сотрудников к необходимой информации – одна из основных целей проекта по развитию системы дистанционного обучения.

– Центр компетенций ОДК по технической поддержке дистанционного обучения совместно с корпоративным университетом и учебными центрами предприятий обеспечивает наполнение и бесперебойную работу системы. Ранее модуль дистанционного обучения могли использовать около 300 человек, а при промышленной эксплуатации одномоментно смогут работать 1 000 человек из 30 000 пользователей, – отметил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Информационная система дистанционного обучения, оснащение рабочих мест современными цифровыми технологиями и специально оборудованные учебные классы позволяют проводить дистанционное обучение по темам, актуальным для предприятий корпорации.

В системе представлены направления обучения по внедряемым и существующим программным средствам, цифровым компетенциям – цифровому производству, а также по программно-проектному управлению, бережливому производству, компетенциям в области качества.

Система дистанционного обучения входит в систему управления знаниями ОДК. Рыбинское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации «ОДК-Сатурн» является Центром компетенций корпорации по информационным системам управления знаниями и Центром компетенций по технической поддержке модуля системы дистанционного обучения. Предприятие обеспечивает работоспособность необходимого оборудования и программного обеспечения и поддержку пользователей.