Время работы биржи

15.02.2022, 14:09, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Фондовая биржа «Форекс» ведет свою деятельность круглосуточно. Только в выходные служба поддержки не работает. Не имеют значения национальные праздники. К примеру, если брокер живет в России и захочет приобрести акции по московскому времени, но ему придется подождать, пока биржа начнет свою работу. Многие трейдеры совершенно не понимают, что такое биржевый и внебиржевый рынок. Про торговые активы и говорить не стоит. Именно поэтому и возникают различные споры.

Когда работают биржи мира?

Время работы биржи давно установлено и опытные трейдеры уже к нему привыкли. Они ведут свою деятельность в максимально удобный промежуток времени.

Мировой финансовый рынок работает строго по регламенту. Никто не будет ждать, пока трейдер закончит свою деятельность. Если пришло время закрытия, то биржа закроется, и все операции будут перенесены на следующий день.

Финансовый рынок можно разделить на:

Биржевой рынок; Внебиржевой (Форекс) рынок.

Биржевый рынок считается регулированным. На нем проводятся сделки, которые не выходят за рамки биржевых платформ. Чтобы сделка состоялась, помимо продавца и покупателя в процессе сделки присутствует и брокер.

Бирж очень много и каждая работает строго по установленному расписанию. Также есть и свои правила, которые позволяют получить доступ к биржевому рынку. На таких биржах ведется торговля различными ценными бумагами.

На бирже трейдер может купить ценные бумаги. К примеру, если китайская компания предлагает какие-то акции, но только в пределах своей биржи, то российский трейдер приобрести эти акции не сможет.

Приобрести акции можно только тогда, когда акция работает. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что нужно получить доступ через своего брокера.

Что касается рынка Форекс, который считается внебиржевым, то он может быть не только организованным, но и неорганизованным. Торговля ведется на разных электронных платформах. Они работают без выходных и ведут свою деятельность даже в праздники.

Биржа то будет работать, а вот поставщики могут уйти на каникулы. И если отдыхает весь мир, то на Форексе будет затишье, и провести какую-то сделку вряд ли получится. Но если выходные только в какой-то стране, то можно попробовать совершить сделку, потому что большая часть трейдеров работает.

Форекс брокер работает круглосуточно. В субботу и воскресенье активность снижается, и продать или купить что-то будет проблематично. Опытные трейдеры в эти дни отдыхают, и все сделки переносят на новую рабочую неделю.

Котировка акций меняется с началом рабочей недели. Выходные играют огромную роль, потому что стоимость акций может либо резко упасть, либо вырасти в несколько раз. Многое зависит от географического положения биржи. Трейдерам стоит обращать внимание на все эти нюансы.