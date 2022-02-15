Время работы биржи ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Время работы биржи

15.02.2022, 14:09, Детали
Теги: , ,

Фондовая биржа «Форекс» ведет свою деятельность круглосуточно. Только в выходные служба поддержки не работает. Не имеют значения национальные праздники. К примеру, если брокер живет в России и захочет приобрести акции по московскому времени, но ему придется подождать, пока биржа начнет свою работу. Многие трейдеры совершенно не понимают, что такое биржевый и внебиржевый рынок. Про торговые активы и говорить не стоит. Именно поэтому и возникают различные споры.

Когда работают биржи мира?

Время работы биржи давно установлено и опытные трейдеры уже к нему привыкли. Они ведут свою деятельность в максимально удобный промежуток времени.

Мировой финансовый рынок работает строго по регламенту. Никто не будет ждать, пока трейдер закончит свою деятельность. Если пришло время закрытия, то биржа закроется, и все операции будут перенесены на следующий день.

Финансовый рынок можно разделить на:

  1. Биржевой рынок;
  2. Внебиржевой (Форекс) рынок.

Биржевый рынок считается регулированным. На нем проводятся сделки, которые не выходят за рамки биржевых платформ. Чтобы сделка состоялась, помимо продавца и покупателя в процессе сделки присутствует и брокер.

Бирж очень много и каждая работает строго по установленному расписанию. Также есть и свои правила, которые позволяют получить доступ к биржевому рынку. На таких биржах ведется торговля различными ценными бумагами.

На бирже трейдер может купить ценные бумаги. К примеру, если китайская компания предлагает какие-то акции, но только в пределах своей биржи, то российский трейдер приобрести эти акции не сможет.

Приобрести акции можно только тогда, когда акция работает. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что нужно получить доступ через своего брокера.

Что касается рынка Форекс, который считается внебиржевым, то он может быть не только организованным, но и неорганизованным. Торговля ведется на разных электронных платформах. Они работают без выходных и ведут свою деятельность даже в праздники.

Биржа то будет работать, а вот поставщики могут уйти на каникулы. И если отдыхает весь мир, то на Форексе будет затишье, и провести какую-то сделку вряд ли получится. Но если выходные только в какой-то стране, то можно попробовать совершить сделку, потому что большая часть трейдеров работает.

Форекс брокер работает круглосуточно. В субботу и воскресенье активность снижается, и продать или купить что-то будет проблематично. Опытные трейдеры в эти дни отдыхают, и все сделки переносят на новую рабочую неделю.

Котировка акций меняется с началом рабочей недели. Выходные играют огромную роль, потому что стоимость акций может либо резко упасть, либо вырасти в несколько раз. Многое зависит от географического положения биржи. Трейдерам стоит обращать внимание на все эти нюансы.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Tinder растет быстрее – исследование Tele2

15.02 / Як складають рейтинг онлайн казино?

15.02 / Исследование интернет-казино Азино 777

15.02 / Машины Buhler – высокотехнологичное решение для аграрного сектора

15.02 / Вклады, работа, расходы

15.02 / Инструкция по выбору золотых серег с бриллиантам

14.02 / Про любовь и про работу

12.02 / Что делать с картой, которую получили по почте?

09.02 / Угличский район Ярославской области выбирает новую власть

09.02 / Почему мы скачиваем музыку?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика