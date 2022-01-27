Изменение порядка приема налогоплательщиков и декларационная кампания

27.01.2022, 16:10, Новости

Теги: Безопасность, Бизнес, Здоровье, Здравоохранение, Работа

С 31.01.2022 в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по причине распространения коронавирусной инфекции прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах налоговые органы Ярославской области будут осуществлять только в режиме «предварительной записи».

УФНС России по Ярославской области рекомендует для решения вопросов, связанных с налогообложением, использовать электронные сервисы ФНС России. В частности, с помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц» (раздел жизненные ситуации) возможно разрешить практически любой вопрос: от представления налоговой декларации и направления заявления о подтверждении права на получение имущественных налоговых вычетов до уточнения информации о состоянии расчетов с бюджетом и уплаты задолженности.

При отсутствии учетной записи осуществить вход в электронный сервис «Личный кабинет для физических лиц» можно не посещая инспекцию, а используя реквизиты доступа для авторизации в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕСИА).

Представить налоговую отчетность индивидуального предпринимателя или организации можно также дистанционно с помощью телекоммуникационных каналов связи. С порядком и преимуществами данного способа взаимодействия с налоговым органом можно ознакомиться в разделе сайта ФНС «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Уплатить налоги, пошлины и страховые взносы можно в режиме онлайн. Оплата онлайн доступна и тем, кто не подключился к электронным личным кабинетам. Для этого можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин».

Кроме того, в ФНС России напоминают, что с 1 января 2022 года началась декларационная кампания, в ходе которой налогоплательщики Ярославской области активно декларируют свои доходы с использованием цифровых технологий.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом, в случае продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (за исключением ценных бумаг) – до 250 тыс рублей в год и при отсутствии других поводов декларирования, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица.

Исполнить обязанность по декларированию полученных доходов необходимо не позднее 4 мая 2022 года. Срок уплаты исчисленного по декларации налога на доходы физических лиц – 15 июля 2022 года. Обращаем внимание, что предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Самый удобный способ отчитаться о доходах либо получить налоговый вычет – это заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет для физических лиц», где большая часть данных уже предзаполнена. Для заполнения декларации также можно использовать специальную программу, размещенную на сайте ФНС России в разделе «Программные средства «Декларация», которая автоматически формирует электронный файл декларации для отправки в налоговый орган в электронном виде с квалифицированной электронной подписью через оператора ЭДО, а также через Личный кабинет. Указанная программа позволяет распечатать заполненную декларацию 3-НДФЛ.