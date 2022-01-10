Почему счета за теплоснабжение в домах без счетчиков возросли? – Разъясняет администрация Рыбинска

10.01.2022, 15:07, Новости

Теги: Администрация, ЖКХ, Теплоэнерго

Постановлением Правительства Ярославской области на территории региона установлен единый способ оплаты коммунальной услуги по отоплению – в течение отопительного периода или по 1/7.

При таком способе оплаты платеж в отопительный период возрастает, но с мая по сентябрь платить за тепло не придется. Раньше платили в течение года, все 12 месяцев. Теперь эта сумма распределена только на семь месяцев отопительного периода.

– Изменения вступили в силу с 1 октября 2021 года. Они коснулись 10 муниципальных образований региона – Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского муниципальных районов, городских округов Рыбинск и Переславль-Залесский. Теперь все жители региона оплачивают услугу по отоплению только в период с октября по апрель, а в межотопительный период начислений производиться не будет, – пояснила и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Мария Сачкова.

В связи с тем, что произошел переход на новый способ оплаты, с октября норматив пересчитан на 1/7, по рекомендации областного департамента «Рыбинская генерация» при выставлении счетов в отопительном периоде 2021-2022 годов ежемесячно уменьшает его на 0,00612 Гкал/кв.м. Это позволит скорректировать сумму платежей для потребителей услуги в сторону уменьшения и учесть оплату, произведенную в летний период.

Для получения информации по квитанции, оплате счетов и прочих вопросов по расчетам за теплоснабжение можно обратиться в офисы ООО «Рыбинская генерация». Также в компании работает контакт-центр, многоканальный телефон: (4855) 32-72-42.

Для передачи показаний индивидуальных приборов учета необходимо нажать цифру «1»; для получения информации по квитанции – «2»; оставить заявку на обратный вызов – «3». При отсутствии кнопочного режима на телефоне следует дождаться ответа оператора.

В дни передачи показаний срок обработки заявки может быть увеличен до одного дня. Максимальная загруженность контакт-центра наблюдается с 5 по 15 число месяца.

– Если услуга по теплоснабжению оказывается не в полном объеме или некачественно, на законодательном уровне определен порядок обращения за перерасчетом. Право обратиться есть только у потребителя услуги – жителя. Если отключения были массовыми и аварийными, при которых весь МКД остался без тепла, то перерасчеты проводятся по актам, составленным совместно Рыбинской генерацией и управляющей компанией. Со своей стороны департамент ЖКХ готов консультировать граждан о порядке подачи обращения за перерасчетом. Можно обратиться по телефонам: 22-13-89, 22-14-92, – пояснила директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации города Рыбинска Олеся Минеева.

Если жители считают, что перерасчет произведен не в полном объеме, то могут обратиться в Департамент государственного жилищного надзора (150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел. (4852) 78-56-52, email: [email protected]), у этой инстанции есть право проверить порядок перерасчета.

Отметим, паспорт готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов Рыбинск не получил.