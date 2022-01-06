Принципы и понятие ликвидности

06.01.2022, 9:27, Детали

Теги: Бизнес, Бюджет, Технологии

Термином « ликвидность » определяется практически любой актив, подлежащий покупке или продаже. Так валютные пары с акциями, недвижимость, наличные средства могут относиться к категории неликвидных или высоколиквидных.

Характеристики

Если рассматривать широкое понимание, ликвидностью называется способность актива быстро продаваться или закупаться по стоимости, максимально приближенной к рыночной. Соответственно чем быстрее получается выручка на конкретный инструмент, тем ликвиднее он остается. В торговле существует самый востребованный и распространенный актив – деньги. Они характеризуются неизменной номинальной ценой, при необходимости они без труда конвертируются в любой вид активов.

Проведение оценки ликвидности оказывает существенную помощь в решении ответственных инвестиционных задач. Результат большинства сделок напрямую зависит от активов, которыми человек пользуется в торговле. Более того определение степени ликвидности конкретного актива подскажет, с какой скоростью можно получить ожидаемую прибыль при торговле им.

Важность в работе с финансовыми инструментами

Существует ряд факторов, которые указывают на необходимость определения ликвидности во время торгов с привлечением активов внебиржевых рынков, ценными бумагами.

Именно описываемый показатель определяет, настолько быстро инвестору удастся реализовать или приобрести определенный финансовый инструмент с сохранением его приемлемой стоимости. Практика показала, что именно ликвидный рынок признается менее рискованным, т.к. трейдер с сохранением стоимости имеющегося актива быстро подбирает для него оптимального покупателя. Когда же наоборот инвестору нужно купить интересующий актив, увеличиваются все шансы его получения не по завышенной преднамеренно цене.

Но не стоит забывать, что во время реализации и приобретения конкретных активов значения, определяющие, рыночную ликвидность, не сохраняются строго фиксированными.

Например, описываемое значение по инструментам от Форекс и ценным бумагам определяется целым рядом факторов. Большое значение в частности имеет время торгов, их объем. Примером станет ликвидность, характеризующая валютные пары, исключением для которых не является фунт стерлингов. Она заметно снижается, когда в активную фазу вступает торговая азиатская сессия. Чтобы достичь финансовые, инвестиционные намеченные цели, следует в обязательном порядке принимать во внимание ликвидность интересующего актива на данный момент времени.