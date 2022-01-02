Тендерная площадка №1 по продвижению ресурсов в интернете

02.01.2022, 16:58, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Площадка WORKSPACE, на которой проводят тендеры на выполнение заказа по продвижению сайта, работает бесплатно для заказчиков. Заказчику не нужно искать самостоятельно исполнителя. Если клиенту нужно продвижение сайта в интернете , он сможет быстро найти себе исполнителя по выгодной цене, используя этот сервис.

Здесь работает много частных специалистов, которые в конкурентной борьбе получают заказы от клиентов. Заказчик сам выбирает исполнителя, ориентируясь на цену и отзывы других об этом сео-специалисте.

Как сделать заказ

На тендерной площадке WORKSPACE нужно зарегистрироваться и разместить свой тендер, предварительно выполнив ряд действий:

описать своюзадачу и требования к исполнителю;

уточнить детали тендера;

добавить ТЗ, технические условия и пр.

Площадка поможет заказчику правильно написать задание. Каждому выдается интерактивный опросный лист, который упрощает составление ТЗ. Заказчик может назначить любое количество исполнителей, исходя из своих конкретных задач. После этого он выставляет свой тендер в открытый доступ.

Перед тем как попасть к исполнителям, новый заказ проходит модерацию. После того, как он пройдёт модерацию, сервис разошлёт его в подходящие компании, зарегистрированные на сервисе.

WORKSPACE проанализирует ваши требования и сам подберет для заказчика 15 исполнителей. Сам заказчик сможет:

увеличить или уменьшить их число;

пригласить новых исполнителей;

ограничиться уже отобранными исполнителями и сделать тендер приватным;

выбрать публичный статус: тогда на него смогут откликнуться и другие исполнители.

Общение заказчика и исполнителя осуществляется через сервис сообщений WORKSPACE. Если исполнитель готов выполнить проект, он отправляет заказчику коммерческое предложение, указывает в нём цену и сроки выполнения работ. Заказчик может тут же задать исполнителю дополнительные вопросы. Заказчик сможет сравнить предложения разных исполнителей, составить шорт-лист, определить победителя тендера.

Удобный сервис позволяет не тратить время на поиски веб-мастеров и рекламщиков, которые смогут продвинуть сайт в интернете и в соцсетях. В одном месте собраны квалифицированные специалисты, которые помогут продвинуть сайт в сети, сделают его модернизацию, наполнят новым контентом.

Чтобы получить доступ к проверенным специалистам, нужно просто зарегистрировать на сервисе WORKSPACE.