Что такое демеркуризация ртути?

22.12.2021, 14:22, Детали

Теги: Безопасность, Промышленность

В холодное время года увеличивается количество экстренных вызовов не только у медиков. Химические лаборатории на колёсах ежедневно принимают десятки заявок на очистку квартиры после разбитого градусника. Ртутные приборы не теряют своей популярности, ведь они точнее и дешевле электронных. Но иногда такой выбор может обойтись значительно дороже.

Разбитый градусник – это не досадное недоразумение, а реальная опасность. Не все знают, что надо делать с разлившейся жидкостью. В таких случаях проводится демеркуризация ртути – устранение всех последствий ртутного загрязнения. Процедура требует строгого соблюдения проверенных методик и правил безопасности, ведь любая ошибка может стать причиной отравления.

Что такое демеркуризация

Демеркуризация ( если разбился градусник с ртутью ) предполагает полное очищение загрязнённой поверхности от ядовитых остатков. В зависимости от объёмов загрязнения, размеров помещения, наличия сквозняков технология может существенно отличаться. Специалисты используют дорогие сорбенты, осаждающие ртуть, снижающие её летучесть, ускоряющие процесс очистки.

Проводят демеркуризацию механическим и химическим способами. Первый используют для удаления осколков и шариков ртути, которые удалось выявить, второй – для очищения пространства и устранения следов. Если не сделать всё вовремя и по правилам, через какое-то время могут появиться признаки быстрой утомляемости, тошноты, сонливости, головных болей, тремора рук, выпадения волос, покраснения десен. А это уже повод для визита к врачу.



Демеркуризация ртути в домашних условиях

Если вы уверены, что масштабы катастрофы минимальные, можно попытаться устранить проблему самостоятельно.

Выведите в безопасное место людей и домашних питомцев. Откройте окно и плотно прикройте дверь, чтобы не было сквозняка. Приготовьте защитные средства: маску (респиратор), перчатки и бахилы, банку с водой и крышкой, крем, ватные палочки, скотч, листы бумаги, шприц и фонарик, раствор с хлором, марганцовку, лимонную кислоту, соль, соду. Наденьте перчатки и бахилы (пакеты), собирайте шарики и осколки с помощью всех перечисленных приспособлений. Использовать для этой цели веник или пылесос нельзя – разлетевшиеся мелкие капли испаряются ещё быстрее, обнаружить мелкодисперсную ртуть невозможно, а пылесос и веник придётся сдать на утилизацию. Всю собранную ртуть, а также инструменты, которые с ней контактировали, надо сложить в банку с водой, препятствующей испарению яда, и закрыть крышкой. Выключите свет и включите фонарик. Так легче увидеть блестящие шарики. Когда собраны все видимые остатки, надо обработать пол. Если ртуть попала на ковер, восстановлению он не подлежит.

Наденьте перчатки и бахилы (пакеты), собирайте шарики и осколки с помощью всех перечисленных приспособлений. Использовать для этой цели веник или пылесос нельзя – разлетевшиеся мелкие капли испаряются ещё быстрее, обнаружить мелкодисперсную ртуть невозможно, а пылесос и веник придётся сдать на утилизацию.

Всю собранную ртуть, а также инструменты, которые с ней контактировали, надо сложить в банку с водой, препятствующей испарению яда, и закрыть крышкой.

Выключите свет и включите фонарик. Так легче увидеть блестящие шарики.

Когда собраны все видимые остатки, надо обработать пол. Если ртуть попала на ковер, восстановлению он не подлежит.

Химические методы

Собрать ядовитые остатки полностью нереально: на полу всегда будут невидимые микрочастицы, выделяющие вредоносные пары долгое время. Для их нейтрализации используют разные средства. Раствор для демеркуризации ртути в домашних условиях можно сделать самому. На 1 л средства на основе хлора типа «Белизны» или «Доместоса» надо взять 5 л воды. Приготовленную жидкость надо разбрызгать на пол и оставить на полчаса. Потом смыть чистой водой. Если в доме нет хлорсодержащей бытовой химии, средство для демеркуризации ртути можно приготовить из других компонентов. Возьмите марганцовку, поваренную соль и лимонную кислоту. Используют также пищевую соду. На 1 л воды достаточно несколько кристаллов марганцовки. В бурый непрозрачный раствор надо добавить по столовой ложке остальных ингредиентов. Раствор наносится аналогичным способом и также удаляется чистой водой через 30 минут. Для профилактики надо вымыть полы везде и хорошо проветрить. Через 5-7 дней обязательно проверьте состав воздуха на концентрацию паров ртути.

Демеркуризация специальными службами

Если анализы показали превышение допустимых норм, нейтрализацию остатков загрязнения проводят специалисты компании ООО «Кемикал Эксидент Групп» . Вызвать их можно по телефонам: +7 495 155 20 26 (Москва), +7 812 629 63 62 (Санкт-Петербург).

Опытные инженеры-экологи проводят:

обследование проблемного участка с помощью специальных приборов;

определение уровня заражения;

выбор подходящих методов работы;

подбор препаратов, определение кратности обработки;

уборка ртути (механическая очистка, сорбирование, обеспыливание, гидросмыв);

обработка химическими демеркуризаторами;

контроль наличия паров ртути

Место аварии обрабатывается двумя способами – испарением и химической обработкой. Первый метод запускает процесс испарения с последующим сбором конденсации, второй заключается в нанесении на проблемные участки химической пасты. Через 20 минут подсохшее вещество вместе с ртутью собирают. В процессе демеркуризации очаг загрязнения сорбируют, обеспыливают, смывают водой. По окончании работ проводят замеры качества очистки, готовят документы на проведённые мероприятия. Наличие лицензии на подобные виды деятельности обязательно.



Демеркуризация предполагает комплекс мер по экстренному устранению ртутного загрязнения. Процедуру сначала проводят самостоятельно, с помощью демеркуризационного набора, потом вызывают специалистов. Чтобы не навредить здоровью, важно соблюдать правила безопасности.

Если следовать всем рекомендациям, градус опасности будет близок к нулю.