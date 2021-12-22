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В финал регионального корпоративного акселератора ОДК прошли пять инновационных проектов

22.12.2021, 11:11, Новости
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ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) совместно с Рыбинским государственным авиационным техническим университетом имени П. А. Соловьева провели отбор проектов в региональный корпоративный акселератор ОДК технологических проектов RybAcc.

Из 37 заявленных стартапов в финал прошли пять работ. В планах следующего года довести их до стадии «опытного образца», запустив соответствующие пилотные инновационные проекты на предприятиях ОДК.

Цель акселератора – поиск и развитие перспективных технологических разработок, направленных на решение научно-технологических задач корпорации, от идеи до серийного образца в кратчайшие сроки. Промышленному заказчику акселератор позволяет расширить индустриальные связи, ускорить развитие инновационных проектов, упростить процесс поиска путей решения имеющихся бизнес-задач.

– Заказчик проекта «Создание корпоративного акселератора ОДК» одним из критериев успеха определяет сроки развития стартапа – 2 года, от идеи до внедрения в производство. Бесспорно, это очень амбициозная задача. На первом этапе важно было найти достаточное количество перспективных стартапов, которые в дальнейшем будут востребованы в корпорации, – отметил руководитель корпоративного Центра компетенций ОДК по работе с технологическими проектами Дмитрий Иванов.

На заключительном дне регионального корпоративного акселератора команды представили членам жюри – экспертам ОДК, «ОДК-Сатурн» и РГАТУ – финальный результат своих стартапов по темам:

– «Разработка состава и технологии изготовления композиционного порошкового материала на основе интерметаллидной матрицы NiAl для газотермического напыления прирабатываемых покрытий, работающих при температурах до 1000°С»;
– «Разработка системы автоматизированного флуоресцентного проникающего контроля лопаток турбины на основе машинного зрения»;
– «Разработка технологии изготовления мелкодисперсных композиционных порошков со сферическими частицами на основе карбида вольфрама, кобальта, гексагонального нитрида бора и хрома для его дальнейшего газотермического напыления и получения износостойких и коррозионностойких покрытий»;
– «Применение VR-технологий в обучении сборке узлов и агрегатов авиационного двигателя»;
– «Поверхностный тензодатчик для механических манипуляторов».

Отобранные технологические решения могут стать основой для сотрудничества с предприятиями ОДК. Для выхода в финальную часть RybAcc проектные команды продемонстрировали не только научно-технический задел и профессиональные компетенции, но и экономический эффект от применения технологического решения в серийных технологических процессах предприятия.

Более того, для выхода в финал команды совместно с экспертами предприятия сформировали техническое задание на продукт или услугу, которые у них готовы купить предприятия ОДК. Это техзадание является основой для развития проектов, поиска необходимых ресурсов для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.




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