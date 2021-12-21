У ярославского бизнеса растет спрос на кредиты

21.12.2021, 10:35, Новости

Теги: Бизнес, ЖКХ, Промышленность

За 9 месяцев 2021 года ярославские предприятия взяли в банках кредитов на общую сумму 226 млрд рублей.

Бизнес региона продемонстрировал рост объемов кредитования на 13% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее активно кредитуются обрабатывающие производства, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и торговля.

– В этом году экономика региона уже вернулась на допандемический уровень. Сейчас стоит задача – от восстановления перейти к устойчивому росту. Для этого бизнесу, как правило, требуются кредитные ресурсы. На них растет спрос, – пояснил цифры статистики управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Средства на счетах ярославских предприятий за январь-сентябрь выросли на 4,5%, составив 41,3 млрд рублей. Большую склонность к формированию «подушки безопасности» продемонстрировали индивидуальные предприниматели региона. С начала года они увеличили баланс своих счетов на 7%.