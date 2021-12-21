У ярославского бизнеса растет спрос на кредиты
21.12.2021, 10:35, Новости
Теги: Бизнес, ЖКХ, Промышленность
За 9 месяцев 2021 года ярославские предприятия взяли в банках кредитов на общую сумму 226 млрд рублей.
Бизнес региона продемонстрировал рост объемов кредитования на 13% по сравнению с прошлым годом.
Наиболее активно кредитуются обрабатывающие производства, предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и торговля.
– В этом году экономика региона уже вернулась на допандемический уровень. Сейчас стоит задача – от восстановления перейти к устойчивому росту. Для этого бизнесу, как правило, требуются кредитные ресурсы. На них растет спрос, – пояснил цифры статистики управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.
Средства на счетах ярославских предприятий за январь-сентябрь выросли на 4,5%, составив 41,3 млрд рублей. Большую склонность к формированию «подушки безопасности» продемонстрировали индивидуальные предприниматели региона. С начала года они увеличили баланс своих счетов на 7%.
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