Рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2021 года
16.12.2021, 16:03, Детали
Теги: Евраев, Интернет, Политика, СМИ
«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2021 года
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Период исследования: ноябрь 2021 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
new
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
595,84
|
2
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
459,21
|
3
|
-2
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
410,50
|
4
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
270,02
|
5
|
-1
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
233,31
|
6
|
+9
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
160,56
|
7
|
-1
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
152,68
|
8
|
-3
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
149,53
|
9
|
+10
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
128,19
|
10
|
-2
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
121,20
|
11
|
+5
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
109,55
|
12
|
new
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
102,78
|
13
|
+4
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская обл.
|
98,15
|
14
|
-2
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
94,99
|
15
|
-4
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
91,53
|
16
|
new
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
77,60
|
17
|
new
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
73,88
|
18
|
new
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
69,72
|
19
|
-9
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
68,75
|
20
|
-6
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
ЯНАО
|
58,62
В ноябре 2021 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Собянин (Москва).
СМИ цитировали записи в блогах:
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте “Листвяжная” шахтерам и спасателям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также в Telegram-канале Сергея Цивилева сообщалось, что предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проверят на взрывобезопасность. В своем Telegram-канале Сергей Цивилев сообщил о компенсации семьям погибших. Вероятной причиной аварии на шахте “Листвяжная” в Кузбассе стал взрыв метано-воздушной смеси, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вступили в публичную переписку после резонансной драки, произошедшей в Новой Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о “приезжих и лицах кавказской национальности”. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Одну из улиц Грозного переименуют в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга “Города будущего: индекс ESG-инноваций”, который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице “ВКонтакте”. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети “ВКонтакте” сообщил, что “число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырех стационаров в плановый режим работы”. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, об этом он написал на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в Telegram заявил, что не будут продлены нерабочие дни после 7 ноября. В своем Telegram-канале он отметил, что хоть эпидемиологическая ситуация и стабилизируется, но ряд антиковидных мер все же сохранится.
Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что сотрудники ФСБ задержали мэра Белогорска Игоря Ипатко при получении взятки.
Александр Беглов провел прямой эфир на своей странице “ВКонтакте”, отвечая на вопросы горожан.
Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что более 80 тыс. доз “Спутник Лайт” поступило в Свердловскую область. Вакцина поступила после обращения властей региона к федеральному центру.
Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что было принято решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе.
Игорь Кобзев опубликовал в Instagram список погибших днем 3 ноября при крушении самолета Ан-12 около села Пивовариха.
Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что режим нерабочих дней в Ставропольском крае продлеваться не будет.
Глеб Никитин в Instagram сообщил, что с 26 ноября кинотеатры, общепит, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы в Нижегородской области могут сами принимать решение о пропуске по QR-кодам.
Наталья Комарова во ВКонтакте сообщила, что в Югре откроют первую школу креативных индустрий.
Антон Алиханов в Instagram сообщил, что в Калининградской области не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте.
Алексей Текслер в Instagram сообщил, что источник загрязнения воды в городе Троицке на Урале, из-за которого пришлось отключить водопровод горожанам, был обнаружен на полях близ мясоперерабатывающего предприятия “Ромкор”.
Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале объявил, что для посещения всех торгово-развлекательных центров в регионе понадобится QR-код, справка о перенесенном коронавирусе или медотводе.
Михаил Евраев в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.
Андрей Никитин в Instagram сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника.
Александр Моор в Instagram сообщил, что тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга.
Александр Дрозденко в честь своего дня рождения разместил в своем Инстаграм-аккаунте пост об адресах, где прошло его детство и юность.
Дмитрий Артюхов на своей странице “ВКонтакте” сообщил, что первую беспилотную доставку “Почты России” испытали в ЯНАО.
Смотреть комментарии → Комментариев нет