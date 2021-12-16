Рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2021 года

16.12.2021, 16:03, Детали

Теги: Евраев, Интернет, Политика, СМИ

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2021 года

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Период исследования: ноябрь 2021 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 new ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 595,84 2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 459,21 3 -2 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 410,50 4 -1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 270,02 5 -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 233,31 6 +9 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 160,56 7 -1 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 152,68 8 -3 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 149,53 9 +10 КОБЗЕВ Игорь Иванович Иркутская обл. 128,19 10 -2 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 121,20 11 +5 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 109,55 12 new КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 102,78 13 +4 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 98,15 14 -2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 94,99 15 -4 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 91,53 16 new ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 77,60 17 new НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 73,88 18 new МООР Александр Викторович Тюменская обл. 69,72 19 -9 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 68,75 20 -6 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич ЯНАО 58,62

В ноябре 2021 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Цивилев (Кемеровская обл.), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Собянин (Москва).

СМИ цитировали записи в блогах:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте “Листвяжная” шахтерам и спасателям. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также в Telegram-канале Сергея Цивилева сообщалось, что предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, проверят на взрывобезопасность. В своем Telegram-канале Сергей Цивилев сообщил о компенсации семьям погибших. Вероятной причиной аварии на шахте “Листвяжная” в Кузбассе стал взрыв метано-воздушной смеси, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. Глава Прокопьевска Вячеслав Старченко отправлен в отставку за вечеринку в честь своего назначения на пост, которую он устроил во время траура в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Цивилев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян вступили в публичную переписку после резонансной драки, произошедшей в Новой Москве. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале обратился к телеведущей Маргарите Симоньян из-за ее поста о “приезжих и лицах кавказской национальности”. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Одну из улиц Грозного переименуют в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга “Города будущего: индекс ESG-инноваций”, который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице “ВКонтакте”. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети “ВКонтакте” сообщил, что “число госпитализаций с ковидом снизилось, поэтому переводим корпуса четырех стационаров в плановый режим работы”. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, об этом он написал на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в Telegram заявил, что не будут продлены нерабочие дни после 7 ноября. В своем Telegram-канале он отметил, что хоть эпидемиологическая ситуация и стабилизируется, но ряд антиковидных мер все же сохранится.

Сергей Аксенов в Telegram сообщил, что сотрудники ФСБ задержали мэра Белогорска Игоря Ипатко при получении взятки.

Александр Беглов провел прямой эфир на своей странице “ВКонтакте”, отвечая на вопросы горожан.

Евгений Куйвашев в Instagram сообщил, что более 80 тыс. доз “Спутник Лайт” поступило в Свердловскую область. Вакцина поступила после обращения властей региона к федеральному центру.

Михаил Ведерников в Instagram сообщил, что было принято решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе.

Игорь Кобзев опубликовал в Instagram список погибших днем 3 ноября при крушении самолета Ан-12 около села Пивовариха.

Владимир Владимиров в Instagram сообщил, что режим нерабочих дней в Ставропольском крае продлеваться не будет.

Глеб Никитин в Instagram сообщил, что с 26 ноября кинотеатры, общепит, музеи, фитнес-центры, бани, библиотеки и гостиницы в Нижегородской области могут сами принимать решение о пропуске по QR-кодам.

Наталья Комарова во ВКонтакте сообщила, что в Югре откроют первую школу креативных индустрий.

Антон Алиханов в Instagram сообщил, что в Калининградской области не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте.

Алексей Текслер в Instagram сообщил, что источник загрязнения воды в городе Троицке на Урале, из-за которого пришлось отключить водопровод горожанам, был обнаружен на полях близ мясоперерабатывающего предприятия “Ромкор”.

Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале объявил, что для посещения всех торгово-развлекательных центров в регионе понадобится QR-код, справка о перенесенном коронавирусе или медотводе.

Михаил Евраев в Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

Андрей Никитин в Instagram сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника.

Александр Моор в Instagram сообщил, что тюменский нефтегазовый кластер вошел в реестр Минпромторга.

Александр Дрозденко в честь своего дня рождения разместил в своем Инстаграм-аккаунте пост об адресах, где прошло его детство и юность.

Дмитрий Артюхов на своей странице “ВКонтакте” сообщил, что первую беспилотную доставку “Почты России” испытали в ЯНАО.