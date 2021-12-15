В Рыбинске 18 декабря изменится движение общественного транспорта

15.12.2021, 7:42, Объявления

Теги: Праздник, Транспорт

Изменение маршрутов следования троллейбусов и автобусов в центральной части города произойдёт 18 декабря с 9:00 до 19:00 в день НаШествия Дедов Морозов.

На период проведения новогоднего мероприятия «НаШествие Дедов Морозов» движение общественного транспорта будет изменено следующим образом.

Автобусы по маршрутам:

№ 1, 2, 3, 5, 10, 29, 33, 8-т будут следовать по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 18 будет следовать по улицам Герцена, Бульварной и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.

Троллейбусы по маршрутам:

№ 1, 4, 5, 6 будут следовать по улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования.