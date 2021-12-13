Поиск и выбор автозапчастей

13.12.2021, 15:22, Детали

Теги: Интернет, Транспорт

Перед покупкой автомобиля неизбежно встаёт вопрос о том, где в дальнейшем брать запчасти для его ремонта, какие вообще виды автозапчастей бывают, как не ошибиться с выбором при таком разнообразном ассортименте и количестве производителей, чтобы потом не столкнуться с ещё большими проблемами. Поиск и выбор запчастей для авто — действительно сложная, но необходимая процедура, поэтому следует предварительно разобраться в некоторых нюансах.

Какими бывают автозапчасти

Многие автовладельцы путаются в разнообразии запчастей и не знают, с чего начать поиск. Сперва необходимо разобраться, какие в целом бывают автозапчасти:

Оригинальные (фирменные, «родные») автозапчасти. Прежде всего оригинальные запчасти ассоциируются с высокой ценой и высоким качеством, а также имеют маркировку автомобилестроительного завода. Какие детали мы называем оригинальными? Это те автозапчасти, которые дилерский центр заказывает у определённого завода: большую часть устанавливают в машины, а другие оставляют для послепродажного обслуживания — именно они и будут в дальнейшем приобретены владельцами авто для ремонта. Чаще всего оригинальные запчасти покупают собственники машин престижных марок, которые не привыкли экономить на мелочах, например, это могут быть запчасти бмв х3 , но здесь есть один нюанс: если пробег автомобиля уже насчитывает несколько тысяч километров, то иногда покупка оригинальной детали может стоить ненамного меньше, чем само авто.

, но здесь есть один нюанс: если пробег автомобиля уже насчитывает несколько тысяч километров, то иногда покупка оригинальной детали может стоить ненамного меньше, чем само авто. Неоригинальные (аналоговые) автозапчасти. Аналоговые автозапчасти для машин разных марок выпускают независимые компании: иногда под маркой производителя, а в некоторых случаях под маркой упаковщиков. Производители, как правило, имеют лицензионное соглашение, поэтому по качеству неоригинальные запчасти не уступают фирменным, но нужно иметь в виду, что на рынке распространена продажа подделок, на которых вы не найдёте знака производителя и указания характеристик запчасти, и идти они будут без оригинальной упаковки. Минус неоригинальных автозапчастей в том, что они могут иметь некоторые несовершенства, в результате которых возникают затруднения при установке.

Б/у автозапчасти. Для того чтобы приобрести бывшие в употреблении детали для автомобиля, достаточно прийти на ближайший авторынок и попробовать отыскать запчасти, разобранные с аналогичной машины. Конечно, покупая б/у автозапчасть, вы подписываетесь на определённый риск: нет гарантий, что она уже не была подвергнута неоднократному ремонту. Сможете ли вы найти оригинальную деталь в хорошем состоянии, зависит от вашего везения и времени, потраченного на поиск.

Отличия оригинальных и аналогичных запчастей

Итак, вы собираетесь покупать запчасть, и перед вами стоит нелёгкий выбор: какой стоит отдать предпочтение — оригинальной или всё-таки аналоговой? Рассмотрим их основные отличия:

аналоговые автозапчасти значительно дешевле;

при покупке неоригинальных деталей есть риск нарваться на подделку или купить некачественную запчасть;

аналоговые запчасти могут иметь несовершенства или повреждения, в результате чего возникают трудности с их установкой;

оригинальные автозапчасти всегда отвечают стандартам качества.

Какие детали стоит брать

Сравнивая характеристики каждого вида автозапчастей, становится очевидным, что предпочтительнее всего приобрести оригинальную деталь и быть уверенным в её качестве. Несмотря на это, многие стремятся сэкономить и покупают б/у запчасти, при этом понимая, что идут на определённый риск. Но тут следует помнить, что есть детали, на которых категорически нельзя экономить: не рекомендуется покупать б/у элементы тормозной системы и системы охлаждения, датчики, подрулевые рычаги.

Покупая неоригинальные детали, обязательно проверьте, соответствует ли артикул запчасти на сайте производителя артикулу в оригинальном каталоге: такое соответствие называют кросс-кодом, что означает, что аналогичная деталь подобрана правильно.

Отвечая на вопрос о том, какие детали лучше — оригинальные или неоригинальные, можно отметить, что это зависит от ситуации и вашего везения: аналоговая запчасть для автомобиля может быть абсолютно такой же, как и оригинальная, но также может быть намного хуже или даже лучше, при этом имея значительно более низкую стоимость.

Итог

Если вы не хотите рисковать и терять большое количество времени на поиск нужной автозапчасти для модели вашей машины, просто отдайте предпочтение оригинальным деталям и будьте спокойны за свой автомобиль и свою безопасность. В случае когда вам принципиально важно сэкономить на ремонте машины, обратите внимание на аналоговые и б/у автозапчасти, строго соблюдая все рекомендации по их выбору, чтобы в дальнейшем не иметь проблем с автомобилем, его обслуживанием и ремонтом.