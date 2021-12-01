«НаШествие Дедов Морозов» пройдет в Рыбинске 18 декабря

01.12.2021, 13:24, Новости

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Праздник, Туризм

18 декабря в Рыбинске состоится традиционный новогодний фестиваль «НаШествие Дедов Морозов», начало которому было положено в 2009 году.

Все мероприятия праздника пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, часть программы будет организована в онлайн-режиме.​

– «НаШествие Дедов Морозов» дает старт череде новогодних мероприятий во всем регионе и привлекает гостей со всей России, – отметил и. о. директора департамента туризма Владимир Лысенко. – Рыбинск становится одним из центров туристической повестки в Ярославской области. Это связано и с благоустройством исторического центра города, и с открытием новых туристических объектов и маршрутов. Только за 2021 год в Рыбинске появились шесть музеев, в их числе – Музей пожарного дела, экспозиции, посвященные Дурдиным и истории пивзавода «Богемия», «русской Атлантиде» – затопленному при создании Рыбинского водохранилища городу Мологе.

В этом году праздничное шествие Дедов Морозов по центральным улицам города не состоится, однако будет задействовано множество тематических площадок.

В историческом центре Рыбинска (улицы Стоялая и Крестовая) гостей ждут торговая ярмарка и гастрофестиваль.

Анимационная программа развернется на Красной площади. Сюда же прибудет Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы поздравить жителей и гостей города с наступающими праздниками и зажечь огни на новогодней елке.

Встретить Деда Мороза в этот день можно будет во многих местах. Например, прокатившись по центру города в экскурсионном автобусе – новогодний волшебник и его внучка Снегурочка выступят в роли экскурсоводов.

Предусмотрены в программе и пешие экскурсии, которые набирают в Рыбинске популярность, а также разнообразные мастер-классы и интерактивные программы. При этом все концерты, выставки, конкурсы и мастер-классы будут организованы с соблюдением ограничительных мер – с пропуском по QR-коду или при условии заполнения только на 30% от общего числа посетителей.

На улицах города – у магазинов, музеев, библиотек и других организаций и учреждений – будут организованы зимние фотозоны.

Спортивный праздник по традиции пройдет в первой половине дня у дворца спорта «Полет», а вечером здесь состоится флешмоб автомобилистов. Из автомашин планируется составить изображение Деда Мороза, которое имеет все шансы попасть в Книгу рекордов России.