Каким будет курс эфира в долларах в следующем месяце?

29.11.2021, 17:30, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Ethereum продолжает расти и аналитики пока не спешат делиться своим мнение. Конечно, они высказывают предположения, но делать стандартный прогноз к концу года, пока бояться. Курс эфира в долларах превысил 4-е тысячи долларов. Однако, на этом останавливаться стоимость криптовалюты не собирается. Уже был побит рекордный максимум и многие трейдеры надеются, что цена будет повышаться и дальше.

Если посмотреть на статистику, то после сильного спада, когда цена на эфириум была минимально низкой, криптовалюту покупали только единицы. Активное увлечение началось не сразу, и только на фоне роста произошел скачок, который постепенно сделал ее популярной.

Сетевые аналитики заявили, что даже при установленной стоимости, новую криптовалюту не успели оценить по достоинству. Есть все предпосылки для того, что она повыситься в цене и даже обгонит биткоин. Есть те, кто считает, что тройной халвинг станет причиной дальнейшего роста цен на криптовалюту. К тому же, таким образом можно будет снизить давление со стороны майнеров. Причем, это снижение будет составлять практически 90%.

Некоторые эксперты считают, что поднятие цены на эфир спровоцировала платежная система Visa. Относительно недавно они стали проводить криптовалютные транзакции и торговцы криптовалютных бирж не смогли это не оценить.

Не прошли мимо и слова Марка Кьюбана – знаменитого миллиардера. Он заявил, что его личный криптопортфель состоит больше чем на 30% из эфира. Остальные вложения в криптовалюту – это стандартный биткоин. Миллиардер посоветовал покупать Ethereum. Он начал инвестировать в данную криптовалюту 4-е года назад и за это время ни раз не пожалел.

Ранее Кьюбан говорил о том, что эта цифровая монета настолько реальна, что ее можно по разным критериям сравнивать с настоящими деньгами, которыми мы активно пользуемся в реальной жизни.

За этот год цена на криптовалюту выроста практически в 4-е раза. Разные издания высказывались по этому поводу. Были даже такие предположения, которые предрекли эфиру максимальный рост.

Рынок криптовалюты меняется ежедневно. Создаются новые монеты и дорожают старые. Создал Ethereum В. Бутерин. Канадский программист имеет русский корни и при удобном случае об этом говорит. На данный момент Бутерин входит в число крупных криптоинвесторов. Разбогатеть ему получилось благодаря скачку на рынке криптовалюты. Его криптоактивы за последнее время вырасти почти в 10-ть раз.

Аналитики могут выдохнуть. Монета подорожала в цене и рост не будет останавливаться. Догонит ли он по стоимости биткоин или произойдет очередное падение? Нам остается только ждать и верить на слово специалистам.