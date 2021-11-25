Развитие табачной индустрии по данным World Tobacco Middle East

25.11.2021, 12:26, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность

В конце октября 2021 года была международная выставка на Ближнем Востоке под названием World Tobacco Middle East. Несмотря на ситуацию в мире, были проработаны условия, позволившие собраться тут более 12 тысячам людей из 140 табачных компаний мира. Не обошла стороной мероприятие и Калужская табачная фабрика , которую представлял ее директор Кавалян Грач.

Участие КТФ

На данном мероприятии представляются новые технологии в получении. Обработке табака. КТФ выдалась уникальная возможность представить свою продукцию на международном уровне, познакомиться с гигантами отрасли. Благодаря участию отечественных производителей сигарет, продукция стала крайне популярной в мире. Директор КТФ указал, что опыт общения с зарубежными коллегами крайне важен, а управляющий выставкой Колин Кейс указал на важность заявления компании о себе на мировом уровне.

Производство табачной продукции в РФ

КТФ изготавливает продукцию высокого качества не хуже мировых брендов. Важность подобных мероприятий сложно переоценить из-за сложившейся в мире ситуации. Здесь можно не только прорекламировать свой бренд, но и продвигать свою продукцию. Директор КТФ подтвердил, что их продукция не отстает по качеству от передовых компаний.

Представленные разработки КТФ

Компания продемонстрировала много различной продукции, акцентировала внимание на Gucci. Это табачные изделия элитного класса для людей, которые ценят эстетику, вкусовые качества по доступной цене. Фирма предлагает несколько вариантов:

Белый, самые легкие,

Золото, средние,

Черный наиболее крепкие.

Помимо отличного вкуса, они отлично выглядят, подходят мужчинам, женщинам. Уникальное оформление делает их необычными, а вкус глубокий, приятный, отдает легкой терпкостью. Для производства применяется лучшее сырье, современные технологии.

Важность выставки для КТФ

Это событие дало возможность продвинуть продукцию на высший уровень, оценить достоинства лидеров отрасли. На сегодня Калужская табачная фабрика предоставляет качественную продукцию, что достигается участием в подобных мероприятиях. Здесь можно продемонстрировать свои достижения в отрасли на весь мир. Представитель от КТФ обменялся опытом с европейскими коллегами, увидел много современного оборудования. Такие новинки регулярно внедряются в отечественное производство.

Мировой обмен опытом

Директор указал, что обмен опытом с представителями других табачных компаний крайне важен. Событие важно для отрасли, а участие КТФ – важное достижение, позволяющее выйти на новый уровень. Фирма посещает выставку уже не первый раз, что позволяет расти в сфере табака.

Оценка КТФ в сравнении с мировыми фирмами

Отечественная фабрика держится на уровне благодаря использованию топового оборудования, технологий. В производстве применяется экологически чистое сырье, выращиваемое без примесей. Благодаря лучшему оборудованию, качественному сырью, организация претендует на новый уровень.