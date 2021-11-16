В ОДК сформировали пул из 40 подменных двигателей SaM146 для SSJ10

16.11.2021, 10:11, Новости

Теги: SaM146, SSJ-100, ОДК-Сатурн, Промышленность

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха сформировала пул из 40 подменных двигателей SaM146 в рамках создания комплексной системы послепродажной поддержки для эксплуатантов лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Также создан необходимый запас покупных комплектующих для силовых установок.

Система обслуживания двигателей для SSJ-100 включает в себя круглосуточный центр поддержки заказчиков, два крупных центра поставки запасных частей, а также собственный и несколько независимых учебных центров для подготовки летного и технического персонала авиакомпаний. Кроме того, планомерно увеличивается пропускная способность собственного подразделения по техническому обслуживанию и ремонту, расширяется сеть авиационно-технических баз авиакомпаний, освоивших SSJ-100, что позволяет сокращать сроки и снижать стоимость техобслуживания и ремонта самолетов и комплектующих изделий.

– SSJ100 с силовыми установками SaM146 показал себя востребованным воздушным судном, фактически став основным самолетом для региональных перевозок. Доля пассажиров, перевезенных на «Суперджетах», среди всех региональных лайнеров российских авиакомпаний превышает 60%, а интенсивность эксплуатации самолета продолжает расти. Так, в ряде авиакомпаний средний налет на одно воздушное судно достигает 8-10 часов. Созданный нами подменный пул двигателей позволит повысить эти показатели: благодаря наличию «запасных» силовых установок повышается скорость восстановления исправности воздушных судов и общая доступность парка для выполнения полетов по расписанию, – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Создание пула подменных двигателей SaM146 – часть стратегии Ростеха по развитию системы послепродажного обслуживания SSJ100. Техническое обслуживание и ремонт, обучение экипажей ведут как независимые провайдеры, так и собственный центр послепродажного обслуживания «Иркут». На складах в Жуковском хранится около 15 тыс. номенклатурных номеров — это более 1 млн. единиц различного авиационно-технического имущества. Время подбора на складе не превышает 20 минут.

Чтобы упростить использование самолета в дальневосточных регионах, в конце 2020 года введен в эксплуатацию новый Центр технического обслуживания и ремонта в Комсомольске-на-Амуре.

В периметре ОАК создана компания для материально-технического обеспечения эксплуатации самолетов Superjet 100 и МС-21. Компания занимается поставкой, организацией ремонта, обменом и арендой авиакомпонентов для Superjet 100 и МС-21, а также предоставляет доступ к пулу авиакомпонентов. Кроме того, подготовлены логистические центры для хранения комплектующих, создан запас длинноцикловых запасных частей (к примеру, стойки шасси, элементы механизации крыла, двигатели). Также в 2020 году в Жуковском начал работу цех ремонтов различных компонентов «Суперджета».

Напомним, двигатель SaM146 был разработан для регионального самолета SSJ100. Силовая установка производится в Рыбинске на предприятии «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с французской компанией Safran Aircraft Engines. Авиационный двигатель SaM146 эксплуатируется 15 компаниями-операторами. Общая наработка парка двигателей на текущий момент превысила 2 миллиона летных часов или 1,22 миллиона полетных циклов.