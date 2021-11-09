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Каждый четвертый ярославец к нелегальной работе в период локдауна относится с пониманием

09.11.2021, 8:49, Новости
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19% ярославцев сталкивались с нелегальной работой бизнеса во время локдауна, еще 30% не захотели отвечать на вопрос: «Своих не сдаем!»

19% жителей Ярославля уже встречались организации, индивидуальные предприниматели или самозанятые, которые по закону должны были закрыты на время локдауна, но продолжают нелегально работать. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о предприятиях торговли, сферы развлечений и общественного питания, а также индустрии красоты. 51% пока не приходилось сталкиваться с подпольными видами бизнеса. 30% затруднились или не захотели отвечать на вопрос.

Чаще всего о том, что за несколько дней локдауна им уже встретились организации и предприниматели, развернувшие подпольную деятельность, рассказывали в Ярославле мужчины (22% против 15% среди женщин). Мужчины же чаще признавались, что одобряют нелегальный бизнес (39% и 31% соответственно).

В целом же подпольную деятельность во время локдауна одобряет каждый третий ярославец, столкнувшийся с ней. 30% эта ситуация раздражает, но они понимают, что у некоторых предпринимателей просто нет иного выхода: «Они тоже люди. Им тоже надо на что-то кормить детей». И лишь 19% раздражены до такой степени, что хотят нажаловаться.




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