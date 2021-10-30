Комиссии компаний Interactive Brokers: много или мало?

30.10.2021, 8:05, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Для того, чтобы оценить того или иного брокера, иногда необходимо просто изучить, что о нем пишет Интернет. И тогда на основании официальной информации от аналитиков этого рынка, а также основываясь на отзывах тех, кто воспользовался услугами того или иного брокера, можно будет сделать некоторые выводы относительно того, заслуживает ли этот брокер вашего внимания.

Для чего важно знать и понимать, насколько рассматриваемый брокер достоин внимания. Вспомним тот факт, что физическое лицо (или выражаясь обычным языком, гражданин этой страны) никак не могут самостоятельно играть на бирже Форекс. Это могут делать только их уполномоченные лица, именуемые брокерами. Брокерские компании достаточно часто публикуют данные о себе, пытаясь выставиться в правильном свете, чтобы привлечь к себе как можно больше инвесторов.

Анализировать брокера можно по различным критериям, однако первый, который приходит в голову, – это уровень комиссии, который он требует за выполнение операций, указанных в договоре между ним и трейдером. Предлагаем рассмотреть эту тему более подробно на примере компании Interactive Brokers.

Сначала обсудим саму эту компанию: она является крупным в США брокером, к тому же, самым технологичным. Так уж получилось, что он издревле работает с гражданами России, что само по себе достаточно странно: обычно американцы не жалуют российских трейдеров. Почему такое исключение было сделано уже давно, что не может не радовать.

За все время своей работы, начиная с 1977 года, эта компания постоянно совершенствовалась, чтобы к сегодняшнему дню стать надежной, высокотехнологичной и самой передовой из компаний, предоставляющих свои услуги на рынке Форекс. Примечательно также, что в составе этой компании как одно из подразделений, имеется клиринговая компания.

Можно долго перечислять все звания и регалии данной компании, однако перечисление их полностью займет ни один час. Начиная с 2017 года, эта компания входит в 10-ку самых ответственных и исполнительных компаний на земле.

Комиссия, которую будет получать трейдер, прямо зависит от результатов его работы: чем большое он оформил документы, там больше будет его вознаграждение. Однако уровень комиссии в разных компаниях различный, а все потому, что они существуют в рыночных условиях: чтобы привлечь клиентов, нужна низкая комиссия и индивидуальный подход к каждому клиенту.