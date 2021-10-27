Джаст Форекс: основные особенности

27.10.2021, 16:19, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Джаст Форекс – брокерская компания, которая считается одной из самых востребованных. Популярность ее увеличивается с каждым годом. Все дело в том, что это не просто компания, которая самостоятельно ведет свою деятельность, это брокер, деятельность которого регулируется специальной Комиссией, созданной Белизом.

Работать с этим брокером удобно и выгодно. К примеру, трейдеру не нужно платить комиссию за вывод средств или за пополнение баланса. Пользователь может самостоятельно выбирать, каким счетом воспользоваться.

Основные особенности торговой платформы

Брокерская компания идет в ногу со временем и может предложить трейдерам работу в разных версиях. Те, кто привык работать по-старинке, могут воспользоваться стандартным классическим терминалом. Его можно установить на свой компьютер, а можно перейти на официальный сайт и начать торговлю в режиме онлайн. Для удобства было создано мобильное приложение, которое трейдер может скачать на свой смартфон и всегда быть в курсе ситуации, которая происходит на бирже.

Абсолютно каждый пользователь может скачать терминал на свой компьютер. На официальном сайте есть версия для скачивания. Установка не занимает много времени. Чтобы начать работу нужно заполнить специальное поле, а именно ввести логин и пароль.

Интерфейс довольно простой. Торговля осуществляется в основном окне. Тут представлен основной актив. В дополнительном окне можно найти информацию о всех активах, которыми располагает трейдер.

Программа продумана до мелочей и пользователю не придется дополнительно скачивать и устанавливать индикаторы. Они включены в базовые настройки. Их можно менять по своему желанию и подстраивать программу под себя. Если базовых индикаторов недостаточно, то можно скачать дополнительные.

Если не хочется ничего скачивать на свой компьютер, то можно торговать в режиме реального времени. На официальном сайте доступна онлайн версия, которая построена аналогично стандартной. Пользователю не нужно ничего скачивать. Он должен открыть официальный сайт брокера и зарегистрироваться.

Веб-терминал работает отлично и без сбоев. Работать таким образом удобно, потому что операции можно осуществлять с разных компьютеров. К примеру, можно зайти с рабочего компьютера и проверить состояние собственных активов.

Трейдеры, которые постоянно на бирже и занимаются торговлей активно, могут скачать мобильное приложение. Терминал устанавливается на смартфон и функционал не меняется.