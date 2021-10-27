Рыбинцам предложили отказаться от бумаги

27.10.2021, 10:20, Новости

Теги: Tele2, Бизнес, Технологии

Tele2 запустила проект по использованию электронной подписи в рознице.

Свыше 600 тыс. клиентов уже перешли на безбумажный формат обслуживания – оставить согласие на это можно в салонах связи или через приложение «Мой Tele2».

Ранее Tele2 ежегодно отправляла в архив 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи ускорит обслуживание клиентов и позволит им подписывать документы дистанционно. Кроме того, безбумажный документооборот соответствует экологическим политикам Tele2, направленным на снижение негативных последствий для окружающей среды.

– В цифровую эпоху продвинутые компании стремятся переходить на безбумажные деловые процессы – это лучшее решение не только с точки зрения экологичности, но и заботы о клиенте, – отметил заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.

Выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт. Также перейти на новый формат обслуживания можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль». Новые абоненты смогут получить электронную подпись сразу же при оформлении договора – как в торговой точке оператора, так и при самостоятельной регистрации.