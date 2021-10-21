23 октября в Рыбинске отметят День купца ✓ Новости Рыбинска и не только
 

23 октября в Рыбинске отметят День купца

21.10.2021, 9:25, Объявления
Теги: ,

Празднование будет проходить в условиях и с соблюдением ограничительных мер. От площадок с массовым пребыванием людей, как планировалось ранее, организаторы отказались.

Часть мероприятий, которые пройдут в очной форме, будут представлять собой серию пеших экскурсий по городу с ограниченным количеством участников до десяти человек. ТИЦ представит рыбинцам проект «История купеческих фамилий». Гиды в течение дня будут рассказывать о представителях рыбинского купечества: Дурдиных, Журавлевых, Поповых, Миклютиных, Эльтековых и других.

— Учреждения культуры Рыбинска также подготовили свою развлекательную программу, но количество зрителей мероприятий, я напомню, строго регламентировано Роспотребнадзором — наполняемость залов 50%. Ни ярмарки, ни торговых рядов в этом году не будет, но заведения общественного питания предложат рыбинцам праздничное меню «Трапеза по-купечески на улицах города», — рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

На территории Бурлацкой больницы пройдёт благотворительный аукцион. Рыбинские художники представят картины и открытки с видами ансамбля Бурлацкой больницы.

БИЦ «Радуга» проведёт для горожан мероприятия в онлайн- формате. Стать участником можно в соцсетях по #ДенькупцаРыбинск.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

20.10 / 51-ый турнир по самбо памяти маршала Блюхера пройдет в Рыбинске

20.10 / Состоялся второй тираж лотереи для привившихся от COVID-19

18.10 / В Рыбинске за неделю привились от Covid-19 более двух тысяч человек

18.10 / В Ярославле каждый четвертый житель поддерживает усиление мер по борьбе с коронавирусом

16.10 / Губернатор переедет в Рыбинск

15.10 / Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды

11.10 / Темпы вакцинации в Рыбинске недостаточные. Система здравоохранения работает на пределе возможностей

08.10 / Коронавирус возвращает позиции

08.10 / В Ярославской области дефицит врачей

04.10 / Скорая помощь в Рыбинске работает с серьезной перегрузкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика