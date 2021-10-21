23 октября в Рыбинске отметят День купца

21.10.2021, 9:25, Объявления

Теги: Здравоохранение, Праздник

Празднование будет проходить в условиях и с соблюдением ограничительных мер. От площадок с массовым пребыванием людей, как планировалось ранее, организаторы отказались.

Часть мероприятий, которые пройдут в очной форме, будут представлять собой серию пеших экскурсий по городу с ограниченным количеством участников до десяти человек. ТИЦ представит рыбинцам проект «История купеческих фамилий». Гиды в течение дня будут рассказывать о представителях рыбинского купечества: Дурдиных, Журавлевых, Поповых, Миклютиных, Эльтековых и других.

— Учреждения культуры Рыбинска также подготовили свою развлекательную программу, но количество зрителей мероприятий, я напомню, строго регламентировано Роспотребнадзором — наполняемость залов 50%. Ни ярмарки, ни торговых рядов в этом году не будет, но заведения общественного питания предложат рыбинцам праздничное меню «Трапеза по-купечески на улицах города», — рассказала начальник управления культуры Марина Воронина.

На территории Бурлацкой больницы пройдёт благотворительный аукцион. Рыбинские художники представят картины и открытки с видами ансамбля Бурлацкой больницы.

БИЦ «Радуга» проведёт для горожан мероприятия в онлайн- формате. Стать участником можно в соцсетях по #ДенькупцаРыбинск.

Пресс-служба администрации города Рыбинска