Губернатор переедет в Рыбинск

16.10.2021, 9:56, Эксклюзив

Теги: Архитектура, Благоустройство, Бюджет, Здравоохранение, Сарказм, Транспорт, Туризм

Сегодня новый губернатор Ярославской области посетил Рыбинск. Визит был неофициальный – первое лицо региона посетило второй город региона инкогнито.

О своих впечатлениях от поездки губернатор рассказал в социальной сети «Одноклассники»:

– Очень замечательный город! Пока стоял на светофорах смог по достоинству оценить городскую архитектуру, в которой прямо чувствуется наследие великих российских зодчих – Растрелли и Росси.

Очень понравился музей вывесок под открытым небом. Думаю, его надо сделать платным – это существенно поможет местному бюджету. И конечно же эту практику надо расширять – все учреждения, в т.ч. государственные и муниципальные, должны сменить вывески на аутентичные.

Разумеется, пожал руку основателю современного предпринимательства Остапу Бендеру.

К сожалению, не смог покормить рыбок в Карякинском саде – он оказался закрыт на просушку. Что уж делать, с погодой сегодня не повезло.

Очень удивил автобус, который ездит по городу без использования ДВС (двигателя внутреннего сгорания, вероятно речь идёт об электробусе – ryb.ru)!

Конечно, есть и замечания: в Макдональдсе все сидят без медицинских масок (и это в разгар пандемии!), а в баре на Волжской набережной включают какую-то дурацкую музыку. Якобы они могут включать её только из одного приложения. Но это монополизм чистой воды! Обязательно пожалуюсь в ФАС.

В целом, город нам настолько понравился, что мы с женой решили купить квартиру в Рыбинске, а не в Ярославле. Тем более транспортная доступность просто великолепная – добраться до работы можно хоть на теплоходе, хоть на паровозе.