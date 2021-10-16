Губернатор переедет в Рыбинск ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Губернатор переедет в Рыбинск

16.10.2021, 9:56, Эксклюзив
Теги: , , , , , ,

Сегодня новый губернатор Ярославской области посетил Рыбинск. Визит был неофициальный – первое лицо региона посетило второй город региона инкогнито.

О своих впечатлениях от поездки губернатор рассказал в социальной сети «Одноклассники»:

– Очень замечательный город! Пока стоял на светофорах смог по достоинству оценить городскую архитектуру, в которой прямо чувствуется наследие великих российских зодчих – Растрелли и Росси.

Очень понравился музей вывесок под открытым небом. Думаю, его надо сделать платным – это существенно поможет местному бюджету. И конечно же эту практику надо расширять – все учреждения, в т.ч. государственные и муниципальные, должны сменить вывески на аутентичные.

Разумеется, пожал руку основателю современного предпринимательства Остапу Бендеру.

К сожалению, не смог покормить рыбок в Карякинском саде – он оказался закрыт на просушку. Что уж делать, с погодой сегодня не повезло.

Очень удивил автобус, который ездит по городу без использования ДВС (двигателя внутреннего сгорания, вероятно речь идёт об электробусе – ryb.ru)!

Конечно, есть и замечания: в Макдональдсе все сидят без медицинских масок (и это в разгар пандемии!), а в баре на Волжской набережной включают какую-то дурацкую музыку. Якобы они могут включать её только из одного приложения. Но это монополизм чистой воды! Обязательно пожалуюсь в ФАС.

В целом, город нам настолько понравился, что мы с женой решили купить квартиру в Рыбинске, а не в Ярославле. Тем более транспортная доступность просто великолепная – добраться до работы можно хоть на теплоходе, хоть на паровозе.




Смотреть комментарииОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

15.10 / Заболеваемость коронавирусом растет и ставит антирекорды

15.10 / Tele2 раскрыла летние предпочтения авиатуристов

15.10 / Новый стадион или лаборатория?

13.10 / В Рыбинске начался ремонт еще двух дорог

12.10 / В Волжском парке началась высадка деревьев

12.10 / В Рыбинске по программе «Решаем вместе!» отремонтированы 37 учреждений социальной сферы

11.10 / Темпы вакцинации в Рыбинске недостаточные. Система здравоохранения работает на пределе возможностей

11.10 / Долги ваши

08.10 / Коронавирус возвращает позиции

08.10 / В рыбинских дворах установили 14 детских городков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика