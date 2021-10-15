Сферы применения алюминиевого проката

15.10.2021, 11:21, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность

Алюминиевый прокат https://tula.samalco.ru/ пользуется огромной популярностью. Зачастую, готовый материал обрабатывают дополнительно, чтобы повысить эксплуатационные характеристики изделия.

Листы – самый распространенный вид проката, который выбирают многие и используется он в разных сферах. Поверхность их анодируется. Нередко листы красят. Но обычная краска не подойдет, т.к. при контакте с алюминием может быстро слезть. Специалисты используют порошковую краску и окрашивают изделия в специальной камере с применением специальных инструментов. Готовые изделия полируют и могут ламинировать. Все эти действия позволяют получить презентабельный внешний вид изделия. После дополнительной подготовки алюминиевый прокат готов к использованию.

К примеру, алюминиевые листы могут использоваться в отделочных работах. Не обойтись без них и при внутренней обшивке авиатехники или авто. Из них могут изготавливать различную технику, применяют при изготовлении дорожных знаков, навесов и даже банок под напитки. Сферы использования самые разные и список можно продолжать бесконечно.

Алюминиевый прокат имеет минимальную толщину. Например, толщина листов не превышает и 6-ти миллиметров. Во многих зарубежных странах из алюминиевых листов изготавливают даже авто. Но их не используют в чистом виде. Перед применением их отправляют на дополнительную обработку и только потом на производство.

Алюминий – уникальный металл. Он может гнуться и вытягиваться, его можно штамповать и гофрировать. Подобные манипуляции проводят не просто так. Таким образом производители повышают уровень прочности. Если изделие маленькое, то подобные действия будут лишними, а вот в изделиях крупных, это просто необходимо.

Обрабатывают алюминиевый прокат разными способами. Есть несколько методик, которые позволяют повысить уровень прочности. Различные механические методы обработки дают возможность создавать самые разные изделия. Отдельные детали можно соединять между собой, а можно гармонировать с другими материалами. Добиться прочного соединения можно разными методами. Например, с помощью сварки или пайки.

Сферы применения

Алюминиевый прокат выпускают в самых разных видах. Отличные качества материала сделали его популярным, и теперь он используется в самых разных сферах: