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Сотрудница ОДК-Сатурн признана лучшим молодым технологом

04.10.2021, 9:15, Новости
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Специалист ОДК-Сатурн Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Анастасия Рослова по итогам конкурса на соискание премии за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции имени В. А. Ревунова признана лучшим молодым технологом за разработку способа изготовления литого изделия с проницаемой ячеистой структурой из алюминиевого сплава.

Работа Анастасии Рословой посвящена повышению экономичности и надежности летательных аппаратов, что неразрывно связано с возможностью уменьшения массы конструкции при сохранении прочностных характеристик.

Деталь из ячеистого материала – это новый элемент, обеспечивающий высокую удельную прочность конструкции в сочетании с низкой плотностью. Разработка и получение ячеистой структуры с оптимальными геометрическими параметрами для максимальной технологичности конструкции на сегодняшний день является актуальной задачей, которую позволяет выполнить внедрение в производство новых гибридных технологий, объединяющих аддитивные и литейные способы изготовления.

– В результате проведения экспериментальных и теоретических исследований мы с соавторами разработали технологии и получили патенты на изобретение «Способ изготовления литого изделия с проницаемой ячеистой структурой из алюминиевого сплава» и «Добавка для растворения стержней в скрытых полостях отливок». Технология может использоваться для изготовления облегченных изделий, работающих при статических нагрузках, – рассказала инженер-технолог ОДК-Сатурн Анастасия Рослова.

Премия имени В. А. Ревунова учреждена Союзом машиностроителей России в 2016 году по инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Ростеха. Присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области разработки и производства новых и модернизации устаревших конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и производство новых изделий гражданского назначения.

В этом году в номинациях по специализациям: «Лучший молодой конструктор», «Лучший молодой разработчик» и «Лучший молодой технолог», победителями стали 17 молодых специалистов и 7 авторских коллективов.




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