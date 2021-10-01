С 1 октября в Ярославской области будет установлен единый способ оплаты отопления ✓ Новости Рыбинска и не только
 

С 1 октября в Ярославской области будет установлен единый способ оплаты отопления

01.10.2021, 9:19, Новости
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В Рыбинске изменения коснутся жителей 928 многоквартирных домов.

Именно столько домов в нашем городе не оборудованы приборами учёта тепловой энергии. Для собственников, проживающих в МКД со счётчиками, система оплаты не меняется. При этом тариф на тепловую энергию не изменится, нормативы не увеличатся.

С 1 октября все жители региона будут оплачивать отопление только в период с октября по апрель, а в межотопительный период начислений производиться не будет.

— Изменения затронут только граждан, проживающих в многоквартирных домах, где нет приборов учета. Подчеркну, что тариф на тепловую энергию с 1 октября не изменится, норматив не увеличится. Он будет только перераспределен на другое количество месяцев, — рассказала директор регионального департамента ЖКХ энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

Кроме того, изменения коснутся Большесельского, Борисоглебского, Даниловского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Пошехонского, Рыбинского муниципальных районов, городских округов Рыбинск и Переславль-Залесский. В остальных муниципальных образованиях – Ярославле, Ярославском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском, Некрасовском, Ростовском, Тутаевском, Угличском районах – оплата услуги производится исключительно за время отопительного периода уже много лет.

Жителям муниципальных образований, которые переходят на новый способ оплаты, будет сделан перерасчет за месяцы межотопительного периода 2021 года, отметили в пресс-службе администрации Рыбинска.




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