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Зачем нужен дифманометр

23.09.2021, 16:49, Детали
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Дифференциальный манометр – это устройство, позволяющее контролировать жидкие и газообразные вещества в замкнутых пространствах. Также дифманометр дм-3583м дает возможность легко измерить нужные параметры без остановки производственного процесса.

Он отличатся от обычного манометра тем, что способен измерить давление в нужной точке. При этом анализируется разница между двумя разными точками, в которых проводились замеры давления. Эта разница создает в конвертере устройства специальный электросигнал, который показывает состояние всей системы. Далее полученный сигнал отображается на мониторе пульта управления в кабинке оператора оборудования. При более упрощенном варианте оборудования он двигает стрелочки, указывающие нужное давление.

Дифманометр состоит из таких частей:

  • Блок БПЛ;
  • Конвектор.

Устройство оборудования

Принцип действия дифференциального манометра основан на выявлении разницы между двумя точками рабочего давления в системе. Она, в свою очередь, заставляет двигаться сердечник в первичной обмотке.

Обнаружение нужного электрического сигнала осуществляется во вторичной обмотке. Нужные приборы подсоединяются через специальное гнездо, находящееся на корпусе манометра.

Виды манометров

Приборы различают по типу измерения разницы. Они подразделяются на две основные группы.

Механические дифманометры

В них присутствует механическая деталь, воспринимающая разницу между точками. Это может быть, например, мембрана. Его так и называют – мембранный манометр. Эта разновидность устройств наиболее востребована из-за своей простоты и доступности по стоимости. Такие приборы применяются для измерения:

  • Уровня расхода жидких и газообразных веществ;
  • Уровня жидких веществ;
  • Разницы между избыточным и вакуумным давлением.

Жидкостные механические дифманометры

Их используют в противовес первому типу устройств. Их отличия в том, что в конструкции добавлены такие элементы как:

  • Кольцо с перегородкой, которое полое внутри;
  • Колокольчик;
  • Поплавок.

Стоит отметить, что в последнее время разработано и выпущено на рынок очень большое количество разнообразных манометров, предназначенных для измерения расхода и перепадов давления. Кроме типичных видов (механические, мембранные, сильфонные и т.д.), появились еще и ультразвуковые типы. Они предназначены для эксплуатации в агрессивных или нейтральных веществах.




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