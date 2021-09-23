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«Газпром межрегионгаз Ярославль» принимает меры к нарушителям платёжной дисциплины

23.09.2021, 16:13, Новости
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Просроченная дебиторская задолженность населения Ярославской области перед ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» составляет 149 млн рублей.

С начала года она увеличилась на 61,7 млн рублей. Долги за газ в регионе имеют около 94 тысяч абонентов. Самая большая задолженность накоплена жителями Ярославля – 99,7 млн. рублей.

«Газпром межрегионгаз Ярославль» ведет комплексную работу по снижению задолженности населения за поставленный газ. В адрес абонентов–должников компания регулярно направляет претензии, а при отсутствии дальнейшей оплаты передает документы в судебные органы для принудительного взыскания долгов. С января по сентябрь 2021 года в суды области передано более трех тысяч заявлений на вынесение судебных приказов в отношении неплательщиков.

Злостным неплательщикам компания приостанавливает газоснабжение после предварительного уведомления.

– Отключаем только после заблаговременно направленного уведомления. То есть, у абонентов всегда есть время, чтобы погасить долги и избежать неблагоприятных последствий. Сейчас в области отключенными остаются 2700 абонентов. Чтобы возобновить газоснабжение, им придется не только погасить имеющуюся задолженность за газ, но и оплатить пени, судебные издержки и стоимость работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования», – отметил начальник Управления по работе с населением и режимам газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Дмитрий Медвецкий.

ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» призывает абонентов оплачивать потребленный газ своевременно. Передать показания и произвести оплату можно также дистанционно: в личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении.

Отметим, задолженность теплоснабжающих предприятий региона за газ на 1 сентября составляла 3 млрд 292 млн рублей. Крупнейшие должники: ООО «Рыбинская генерация», в т.ч. в части задолженности МУП «Теплоэнерго» – 1 086,5 млн рублей, АО «ЯГК» – 729,5 млн рублей, ООО «ПЭК» – 522,8 млн рублей.




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