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Обзор брокера FxPro от сервиса МОФТ

21.09.2021, 17:04, Детали
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Компания МОФТ регулярно публикует на своем сайте рейтинги самых популярных Форекс брокеров. Интересно будет познакомиться с обзором брокера fxpro. Данный брокер зарегистрирован на Кипре и сегодня предлагает свои услуги в 170 странах мира.

Со времени регистрации в 2006 году брокер получил множество наград. Его торговые инструменты признали лучшими.

Подробнее о FxPro

У данного брокера есть ряд сильных сторон. Прежде всего, это защита от отрицательного баланса. У fxpro есть услуга, благодаря которой баланс гарантированно не уйдет в минус. Другой положительный момент – каждый клиент участвует в компенсационном фонде, за счет этого есть страхование сделок.

Те, кто делает первые шаги на Форекс, получают доступ к протестированным советникам. Другие плюсы:

  • владельцы vip-счетов имеют возможность получить аналитику рынка;
  • fxpro – это компания с солидным капиталом;
  • религиозные трейдеры могут открыть безсвоповый счет;
  • и другие плюсы.

FxPro – надежная компания, которая предлагает доступ к рынку всем, будь то новички на Forex или продвинутые трейдеры. Клиенты защищены от отрицательного баланса, и их работа проходит в комфортных условиях с компетентной поддержкой.

Что еще есть на сайте tradersunion.com

На сайте объединения МОФТ вы можете почитать:

  • отзывы от fxpro;
  • посмотреть рейтинг и насколько популярен данный брокер;
  • почитать аналитику на этого брокера;
  • узнать о торговых условиях;
  • и многое другое.

Также на сайте есть подробное сравнение этого брокера с другими. И много другой полезной и ценной информации.

На нашем интернет ресурсе вы найдете подробный обзор всех брокеров, с которыми мы сотрудничаем. Это поможет вам быть уверенным в выборе брокера. Также через наш сайт вы можете открыть счет и зарегистрироваться на сайте брокера.

Преимущества

МОФТ является посредником между брокером и вами. Зарабатывая на торговых сделках через наш сайт, вы сможете получить дополнительные выплаты в виде возврата некоторой части от спреда.

Еще преимущества сотрудничества с нами: предлагаем обзор популярных брокеров Форекс, у нас есть анализ финансового рынка, рейтинг брокеров, отзывы о них и многое другое.

МОФТ – это компетентная и авторитетная компания. Наша круглосуточная поддержка и помощь юристов будет всегда кстати. Наши эксперты помогут вам выбрать наиболее подходящего брокера, защитят ваши интересы в спорных вопросах.

Наш сайт tradersunion.com. Форекс начинается здесь!




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