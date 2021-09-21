Обзор брокера FxPro от сервиса МОФТ

Компания МОФТ регулярно публикует на своем сайте рейтинги самых популярных Форекс брокеров. Интересно будет познакомиться с обзором брокера fxpro . Данный брокер зарегистрирован на Кипре и сегодня предлагает свои услуги в 170 странах мира.

Со времени регистрации в 2006 году брокер получил множество наград. Его торговые инструменты признали лучшими.

Подробнее о FxPro

У данного брокера есть ряд сильных сторон. Прежде всего, это защита от отрицательного баланса. У fxpro есть услуга, благодаря которой баланс гарантированно не уйдет в минус. Другой положительный момент – каждый клиент участвует в компенсационном фонде, за счет этого есть страхование сделок.

Те, кто делает первые шаги на Форекс, получают доступ к протестированным советникам. Другие плюсы:

владельцы vip-счетов имеют возможность получить аналитику рынка;

fxpro – это компания с солидным капиталом;

религиозные трейдеры могут открыть безсвоповый счет;

и другие плюсы.

FxPro – надежная компания, которая предлагает доступ к рынку всем, будь то новички на Forex или продвинутые трейдеры. Клиенты защищены от отрицательного баланса, и их работа проходит в комфортных условиях с компетентной поддержкой.

Что еще есть на сайте tradersunion.com

На сайте объединения МОФТ вы можете почитать:

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Преимущества

МОФТ является посредником между брокером и вами. Зарабатывая на торговых сделках через наш сайт, вы сможете получить дополнительные выплаты в виде возврата некоторой части от спреда.

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МОФТ – это компетентная и авторитетная компания. Наша круглосуточная поддержка и помощь юристов будет всегда кстати. Наши эксперты помогут вам выбрать наиболее подходящего брокера, защитят ваши интересы в спорных вопросах.

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