О новом водительском удостоверении и заблокировать карту «Мир»

– После смены водительского удостоверения в положенный срок стал оформлять ОСАГО. Уже второй год получаю электронный полис. И тут выяснилось, что вся моя накопленная безаварийность «сгорела» по непонятным причинам и не отражается на КБМ. Почему это может произойти? – Андрей В. (г. Ростов)

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Довольно часто возникает ситуация, когда после смены водительского удостоверения (в/у) при оформлении электронного полиса ОСАГО (взамен старого) размер КБМ возвращается к первоначальному значению – единице.

Это объясняется тем, что сведения об автовладельцах в единую автоматизированную информационную систему РСА вносятся только страховщиком. И если страхователь по каким-либо причинам меняет в/у (смена фамилии, истек срок в/у), то необходимо обратиться в страховую компанию для внесения изменений. Если о новом в/у неизвестно страховщику, то эти сведения отсутствуют и в АИС. И когда вы оформляете новый полис на сайте с новым в/у, для АИС вы – водитель без скидок. Важно помнить об этом.

Замечу, что теперь по новым правилам КБМ не «сгорает», если автовладелец в течение года не заключал договор ОСАГО. История сохраняется, даже если человек долго не страховал свою ответственность. При этом улучшить показатель можно только безаварийной ездой.

В 2020 году автогражданскую ответственность оформили почти 300 тысяч ярославских автовладельцев. В электронной форме оформлено 62% полисов.

– Могут ли заблокировать карту «Мир» у пенсионерки, если она получает на нее пенсию? И если заблокировали, то, как скоро могут разблокировать? Что нужно сделать для этого, куда обратиться? В каком случае могут вообще заблокировать карту? Должен ли банк как-то уведомить перед блокировкой? И что за причины могут быть, что заблокирована карта? (пенсионерка из Даниловского района).

Отвечает эксперт по платежным системам ярославского отделения Банка России Михаил Трохалев:

– Блокировка могла произойти, если вы три раза подряд неправильно набрали пин-код в банкомате или платежном терминале. Через сутки карту разблокируют, так что делать в этом случае ничего не нужно.

Банк также имеет право заблокировать карту клиента и совершаемую операцию, если она имеет признаки подозрительной. Например, совершается нетипичный для клиента перевод денежных средств – по сумме и месту совершения транзакции. Чтобы обезопасить ваши деньги от вероятных мошенников, банк принимает решение о блокировке. В таких случаях с клиентом связывается сотрудник банка. Он может уточнить, где вы пользовались картой в последний раз и какую сумму оплачивали. Многие банки для проверки личности просят назвать кодовое слово, которое вы указывали при заключении договора.

Если вы подтвердите свою личность и свой платеж либо перевод, банк разблокирует карту и проведет операцию. Если окажется, что деньги пытались перевести мошенники, операцию отменят. Карту при этом заблокируют окончательно — ведь ее данные уже известны преступникам. Банк предложит вам ее перевыпустить. Если же сотрудники банка не смогли с вами связаться в течение двух суток, то после этого срока блокировка автоматически снимется и платеж пройдет. Поэтому совет такой. Если хотите провести по карте крупную покупку или перевод, лучше предупредить об этом банк, чтобы избежать нежелательной блокировки.

Если причины блокировки карты вам непонятны, свяжитесь по телефону горячей линии с вашим банком (он указан на оборотной стороне карты), выясните причину. В любом случае даже если карта заблокирована, вы можете снять деньги в офисе банка при предъявлении паспорта.