Компания Альфа Форекс лидирует в рейтинге лучших Форекс брокеров МОФТ

03.09.2021, 13:00, Новости

Теги: Бизнес, Технологии

В рамках комплексной проверки Форекс брокеров эксперты МОФТ изучили более 100 основных параметров работы каждой компании. На основании проведенного исследования и его результатов был сформирован Рейтинг лучших Форекс брокеров 2021.

ТОП-5 лучших Форекс брокеров по версии МОФТ

Результаты комплексного исследования продемонстрировали нарастающую конкуренцию среди Форекс брокеров, которая повлекла за собой появление новых участников в ТОП-5 и существенные перестановки в первой пятерке рейтинга МОФТ.

Лидером рейтинга лучших Форекс брокеров России признана компания Альфа Форекс , которая набирает свою популярность среди трейдеров за счет наличия лицензии Центрального Банка России. Вслед за ней идет компания RoboForex, которая сохраняет лидерство в мировом рейтинге Форекс брокеров.

Показав значительный рост торговых оборотов за последнее время, в ТОП лучших компаний ворвалось сразу два новичка: Admiral Markets и Tickmill, которые потеснили постоянных участников ТОПа, компании Forex4you и EXNESS .

Также улучшить основные показатели удалось компании FXPro. Она продемонстрировала значительную позитивную динамику по всем направлениям — от экономического до репутационного. В результате этого FXPro разместилась на четвертой строке рейтинговой таблицы.

Открытием и сенсацией нового исследования стала компания Evotrade. Эта компания впервые вошла в ТОП-5 лучших Форекс брокеров. Стоит отметить, что Evotrade совершила резкий скачок в рейтинговой таблице благодаря крупному приросту трех основных показателей: клиентской базы, торговой активности и финансовых оборотов.

Ухудшения показателей среди лидеров рынка показали компании Forex4you и EXNESS, в первую очередь за счет уменьшения торговой активности клиентов. Однако, глядя на исторические данные, стоит отметить, что Forex4you имеет все шансы на восстановление позиций в рейтинге МОФТ. В EXNESS же фиксируется стабильный спад всех показателей, что говорит о том, что для исправления ситуации руководству компании нужно принимать какие-то серьезные стратегические решения.

Какие параметры работы брокеров проверяют эксперты — методология МОФТ

Исследование и проверка брокеров проводится экспертами и аналитиками МОФТ по уникальному алгоритму — методологии.

Методология изучает ряд основных и второстепенных параметров, которые объединены в пять базовых функциональных групп. Этот алгоритм является оптимальным для осуществления комплексной проверки всех параметров работы брокеров и получения максимально объективных результатов относительно внутреннего роста или спада показателей в каждой брокерской компании.

Группы параметров методологии МОФТ:

Первая группа — Экономическая. Сформирована из 18 параметров. Изучает: внутренний рост или спад торговых оборотов, наличие торгового прироста и его стабильность, наличие спада оборота и методы, применяемые брокером для восстановления показателя торгового прироста.

Сформирована из 18 параметров. Изучает: внутренний рост или спад торговых оборотов, наличие торгового прироста и его стабильность, наличие спада оборота и методы, применяемые брокером для восстановления показателя торгового прироста. Вторая группа — Финансовая. Сформирована из 22 параметров. Изучает: уровень платежеспособности брокера, скорость обработки финансовых транзакций на ввод и вывод денежных средств, размер торговой/неторговой комиссии, уровень защиты клиентских денежных средств и способ их хранения.

Сформирована из 22 параметров. Изучает: уровень платежеспособности брокера, скорость обработки финансовых транзакций на ввод и вывод денежных средств, размер торговой/неторговой комиссии, уровень защиты клиентских денежных средств и способ их хранения. Третья группа — Клиентская. Сформирована из 27 параметров. Изучает: уровень удовлетворенности клиентов условиями торговли и сервисом брокера, наличие в брокерской компании программ лояльности и клиентоориентированного подхода, объем прироста клиентской базы брокера и его стабильность, уровень клиентской активности.

Сформирована из 27 параметров. Изучает: уровень удовлетворенности клиентов условиями торговли и сервисом брокера, наличие в брокерской компании программ лояльности и клиентоориентированного подхода, объем прироста клиентской базы брокера и его стабильность, уровень клиентской активности. Четвертая группа — Сервисная. Сформирована из 23 параметров. Изучает: количество способов для связи с брокером, наличие физических офисов в компании и их количество, график работы клиентской поддержки, скорость приема запросов от клиентов и их обработки, уровень детализации ответов на запросы клиентов.

Сформирована из 23 параметров. Изучает: количество способов для связи с брокером, наличие физических офисов в компании и их количество, график работы клиентской поддержки, скорость приема запросов от клиентов и их обработки, уровень детализации ответов на запросы клиентов. Пятая группа — Репутационная. Сформирована из 17 параметров. Изучает: уровень доверия к брокеру, наличие негативных отзывов о работе компании, наличие позитивных отзывов клиентов о сотрудничестве, наличие финансового регулятора, контролирующего работу брокера, наличие и скорость реакции представителей брокера на негатив на внешних ресурсах.

Сводные результаты, полученные в процессе исследования брокеров по всем функциональным группам методологии МОФТ, позволяют сформировать объективный и независимый Рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ.