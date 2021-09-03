Компания Альфа Форекс лидирует в рейтинге лучших Форекс брокеров МОФТ
03.09.2021, 13:00, Новости
Теги: Бизнес, Технологии
В рамках комплексной проверки Форекс брокеров эксперты МОФТ изучили более 100 основных параметров работы каждой компании. На основании проведенного исследования и его результатов был сформирован Рейтинг лучших Форекс брокеров 2021.
ТОП-5 лучших Форекс брокеров по версии МОФТ
Результаты комплексного исследования продемонстрировали нарастающую конкуренцию среди Форекс брокеров, которая повлекла за собой появление новых участников в ТОП-5 и существенные перестановки в первой пятерке рейтинга МОФТ.
Лидером рейтинга лучших Форекс брокеров России признана компания Альфа Форекс, которая набирает свою популярность среди трейдеров за счет наличия лицензии Центрального Банка России. Вслед за ней идет компания RoboForex, которая сохраняет лидерство в мировом рейтинге Форекс брокеров.
Показав значительный рост торговых оборотов за последнее время, в ТОП лучших компаний ворвалось сразу два новичка: Admiral Markets и Tickmill, которые потеснили постоянных участников ТОПа, компании Forex4you и EXNESS.
Также улучшить основные показатели удалось компании FXPro. Она продемонстрировала значительную позитивную динамику по всем направлениям — от экономического до репутационного. В результате этого FXPro разместилась на четвертой строке рейтинговой таблицы.
Открытием и сенсацией нового исследования стала компания Evotrade. Эта компания впервые вошла в ТОП-5 лучших Форекс брокеров. Стоит отметить, что Evotrade совершила резкий скачок в рейтинговой таблице благодаря крупному приросту трех основных показателей: клиентской базы, торговой активности и финансовых оборотов.
Ухудшения показателей среди лидеров рынка показали компании Forex4you и EXNESS, в первую очередь за счет уменьшения торговой активности клиентов. Однако, глядя на исторические данные, стоит отметить, что Forex4you имеет все шансы на восстановление позиций в рейтинге МОФТ. В EXNESS же фиксируется стабильный спад всех показателей, что говорит о том, что для исправления ситуации руководству компании нужно принимать какие-то серьезные стратегические решения.
Какие параметры работы брокеров проверяют эксперты — методология МОФТ
Исследование и проверка брокеров проводится экспертами и аналитиками МОФТ по уникальному алгоритму — методологии.
Методология изучает ряд основных и второстепенных параметров, которые объединены в пять базовых функциональных групп. Этот алгоритм является оптимальным для осуществления комплексной проверки всех параметров работы брокеров и получения максимально объективных результатов относительно внутреннего роста или спада показателей в каждой брокерской компании.
Группы параметров методологии МОФТ:
- Первая группа — Экономическая. Сформирована из 18 параметров. Изучает: внутренний рост или спад торговых оборотов, наличие торгового прироста и его стабильность, наличие спада оборота и методы, применяемые брокером для восстановления показателя торгового прироста.
- Вторая группа — Финансовая. Сформирована из 22 параметров. Изучает: уровень платежеспособности брокера, скорость обработки финансовых транзакций на ввод и вывод денежных средств, размер торговой/неторговой комиссии, уровень защиты клиентских денежных средств и способ их хранения.
- Третья группа — Клиентская. Сформирована из 27 параметров. Изучает: уровень удовлетворенности клиентов условиями торговли и сервисом брокера, наличие в брокерской компании программ лояльности и клиентоориентированного подхода, объем прироста клиентской базы брокера и его стабильность, уровень клиентской активности.
- Четвертая группа — Сервисная. Сформирована из 23 параметров. Изучает: количество способов для связи с брокером, наличие физических офисов в компании и их количество, график работы клиентской поддержки, скорость приема запросов от клиентов и их обработки, уровень детализации ответов на запросы клиентов.
- Пятая группа — Репутационная. Сформирована из 17 параметров. Изучает: уровень доверия к брокеру, наличие негативных отзывов о работе компании, наличие позитивных отзывов клиентов о сотрудничестве, наличие финансового регулятора, контролирующего работу брокера, наличие и скорость реакции представителей брокера на негатив на внешних ресурсах.
Сводные результаты, полученные в процессе исследования брокеров по всем функциональным группам методологии МОФТ, позволяют сформировать объективный и независимый Рейтинг лучших Форекс брокеров МОФТ.
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