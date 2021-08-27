Производство деталей из пластика

27.08.2021, 11:11, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Промышленность

Пластики – это материалы, которые производят из синтетических соединений. Материал можно считать уникальным. Сегодня из него производят самые разные элементы и детали https://plastimet.ru/gotovye-resheniya/izgotovlenie-detaley.html . Без этих вещичек современный человек и современное производство просто не может обойтись.

Компания «Эй Пи Си Групп» занимается производством деталей из пластика на протяжение долгого времени. У нас работают настоящие профессионалы, которые прекрасно понимают, что от них требуется и готовы выполнить работу любой сложности.

На рынок компания вышла в 2009-м году. На сегодняшний день у нас есть все необходимое для работы с разными полимерами. Мы используем различные технологии, которые позволяют правильно обрабатывать полимеры.

Те клиенты, кто решил обратиться к нам, остались довольны. Мы изготавливаем изделия из пластика разной сложности. К тому же, мы готовы работать по индивидуальному проекту. Детали, которые будут изготовлены, будут полностью соответствовать техническому заданию. Что касается сроков, то все будет сделано в строго указанный срок и с соблюдением всех необходимых параметров.

Мы можем сами подобрать полимер, который подходит больше всего. К тому же, мы может самостоятельно разработать техническое задание и предъявить заказчику модель. Зачастую, у заказчика есть идея и больше ничего. Не стоит расстраиваться, мы поможем превратить задумку в реальность.

Если заказчику нужно изготовить большое количество одинаковых деталей и заказ повторяется, то самым оптимальным методом будет литье под давлением. На подготовительном этапе, а он самый долгий и на нем тратиться большая часть средств, готовиться оснастка для автомата. Чтобы приготовить оснастку потребуется не меньше 500-т тысяч рублей. Если деталь сложная, то потратить можно намного больше. Но, за счет того, что отливка изделий стоит копейки, можно значительно сэкономить. Если изготавливается огромное количество деталей, то экономия будет существенной.

Готовые пресс-формы могут использоваться на протяжение долгого времени. Потраченные деньги быстро окупятся. Как показывает практика, изготовление первой партии позволит покрыть расходы. В результате заказчик получит продукцию по довольно низкой цене.

Стоит отметить, что абсолютно все изделия из пластика, которые выпускают большими партиями, изготавливаются именно таким образом. Только метод отливки позволяет добиться одинаковых размеров и соблюсти все необходимые параметры.