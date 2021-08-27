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Бесплатная линия по коронавирусу и другая помощь россиянам: Tele2 выпустила социальный отчет

27.08.2021, 12:43, Новости
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В пандемию Tele2 не только не сократила социальные программы, но сделала их еще более ориентированными на нужды людей.

Социальный отчет описывает, как принципы КСО реализуются в продуктовых решениях, развитии регионов, экологической политике компании, предоставлении качественной и доступной связи.

Как социально ответственная компания Tele2 взяла на себя обязанность обеспечить бесплатный доступ к сайтам и горячим линиям по коронавирусу. Когда из-за отмены рейсов пользователи оказались заперты за рубежом, оператор предложил им общаться в мессенджерах без ограничений даже при минусовом балансе. Чтобы эмоционально поддержать людей на самоизоляции, Tele2 запустила «Дом по другим правилам» в апреле 2020 года. За год его посетили более 3 млн человек. В digital-пространстве проходят бесплатные лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Зайти в «Дом по другим правилам» может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является, без регистрации и подписки.

Пандемия стала шоковой терапией для отрасли, но в 2020 году Tele2 радикально ускорила темпы строительства сети, вразрез с ранее составленными планами стройка сосредоточилась в спальных районах, дачных поселках и отдаленных населенных пунктах. Оператор увеличил количество базовых станций LTE более чем в полтора раза и завершил установку станций 4G на каждый сайт. За все это время не было зафиксировано ни одной серьезной аварии – сеть справилась с колоссальными нагрузками. Скрывшиеся от пандемии люди могли работать и учиться, находясь вдали от офисов и школ.

С самого начала работы в России Tele2 поддерживала талантливых социальных предпринимателей в рамках сотрудничества с фондом «Навстречу переменам». Tele2 видит социальную ответственность в создании развитой сети амбассадоров добра – лидеров, которые реально решают проблемы детей и подростков в регионах. Зная, с какими трудностями сталкиваются социальные стартапы, в пандемийный год Tele2 и фонд скорректировали формат конкурса и решили поддержать уже действующие проекты. Победители получили финансирование по 650 тыс. и помощь в разработке антикризисной стратегии.

Tele2 системно реализует свою социальную миссию – нести цифровой образ жизни клиентам вне зависимости от их прошлого опыта, места проживания или возраста. Уже несколько лет Tele2 реализует масштабный социальный проект «Переведи бабушку в интернет». В 2020 году Tele2 снова помогала пожилым людям осваивать мобильный интернет и решать с его помощью бытовые вопросы. На пике ограничений эти навыки помогли старшему поколению пережить разлуку с близкими и обезопасить себя.

– В пандемийный год Tele2 делала все, чтобы поддержать клиентов, сотрудников, партнеров и социальных предпринимателей, – пояснил Андрей Патока, генеральный директор Tele2. – Мы запускали новые продукты для эмоциональной помощи клиентам, развивали первый в России операторский экопроект «Переплавка» и обучали старшее поколение новым технологиям. В тяжелый год мы учили социальных предпринимателей спасать свое дело и адаптировать бизнес к новым вызовам. Мы не делили клиентов на своих и чужих – наши проекты были направлены на всех пользователей. В новой реальности «Другие правила» Tele2 стали правилами общечеловеческими. Благодаря этим подходам сложный год не стал провалом, но запомнился как время глубоких преобразований, поиска новых решений и безусловной заботы о людях.




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