В Рыбинске два микрорайона останутся без газоснабжения и горячей воды на три дня

23.08.2021, 11:27, Объявления

Теги: Водоканал, ЖКХ, Межрегионгаз

24 августа в микрорайоне Волжском и посёлке ГЭС временно отключат газоснабжение.

Прекращение подачи связано с плановым ремонтом на газораспределительной станции. Вместе с газом прекратится подача горячей воды.

Плановые работы по замене запорной арматуры на газораспределительной станции сотрудники «Рыбинскгазсервиса» начнут в девять часов утра 24 августа. С этого времени в Волжском и посёлке ГЭС прекратится подача газа. Потребителей просят перекрыть газовые краны в квартирах. Жителям частного сектора необходимо перекрыть газовый кран на газопроводе (на выходе газопровода из земли у дома) и убрать собак.

Под отключение попадают около 300 многоквартирных домов и 150 частных домовладений.

— Ремонт запорной арматуры на одной из линий газораспределительной станции будем проводить в несколько этапов: отключение, продувка, сварочные работы и подключение. Чтобы сделать замену арматуры, герметичность которой сейчас нарушена, придётся перекрыть достаточно большой участок линии, с чем и связано приостановление газоснабжения двух микрорайонов. Постараемся отработать в максимально короткие сроки, бригады будут работать круглосуточно, сменяя друг друга, — рассказал заместитель генерального директора ОАО «Рыбинскгазсервис» Андрей Степанов.

Для того чтобы возобновить подачу газа в 13 часов 26 августа, на помощь рыбинским газовикам вызовут дополнительные пусковые бригады из других городов. В четверг газовики будут проводить контрольные опрессовки каждого дома перед пуском газа. Важно, если газовые краны будут не перекрыты, или в случае обнаружения утечки в одной из квартир и не предоставления доступа для её устранения, дом останется не включенным.

— Самый ответственный момент — это поэтапное возобновление подачи газа. Специалисты будут проводить контрольную опрессовку газовой системы по стоякам. И только после этого подключать дом к газоснабжению. Поэтому просим жителей в указанное время обеспечить доступ в квартиры, — отметил Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Подачу горячей воды в Волжском и на ГЭСе также планируют начать с 26 августа, когда возобновится газоснабжение котельных. Полностью подключить все жилые дома к газу должны до выходных дней.

ОАО «Рыбинскгазсервис» напоминает, что при появлении запаха газа необходимо позвонить по телефону: 04, со всех сотовых – 104. Также вопросы по факту пуска каждого из домов можно задать по телефону +7 (4855) 27-17- 58.

Пресс-служба администрации города Рыбинска