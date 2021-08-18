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В Рыбинске на 12 часов отключат воду

18.08.2021, 10:15, Объявления
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21 августа в Рыбинске произойдёт масштабное отключение воды. Прекращение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на коммуникациях.

Под масштабное отключение попадают следующие районы Рыбинска и Рыбинского района: Центральный, Гагаринский, Зачерёмушный, Ягутка, посёлок Кирова, посёлок Копаево, посёлок Ермаково, Заволжье-1, Заволжье-2. На пониженном давлении воды в кранах будут Запахомовский район, Скоморохова Гора, Мариевка.

Приостановка водоснабжения произойдёт 21 августа 2021 года с 08:00 до 20:00 и связана с ремонтом на коммуникациях. На трубопроводе подачи очищенной воды на ОСВ-1 по адресу Волжская набережная, 10 будет проходить ремонт задвижки Ду-500 мм. Запланирована замена задвижки Ду-300 мм в НС-3 подъема по адресу улица Попова, 41а. В районе Городского сквера работники водоканала будут устранять течь на водопроводной линии d-500 мм.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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