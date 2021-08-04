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В День города предприятия Рыбинска представят свою продукцию

04.08.2021, 9:40, Новости
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14 крупных предприятий города примут участие в выставке.

На площади Дерунова и на Аллее Славы рыбинцам и гостям города покажут авиационные двигатели, снегоходы и квадроциклы, многотонные дорожные катки, макеты катеров, металлорежущий инструмент и другую продукцию, которую выпускают в Рыбинске.

ПАО «ОДК-Сатурн», АО «ОДК-Газовые турбины», ЗАО «НИР», АО «Раскат», ООО «Завод «Дорожных машин», АО «Судостроительный завод «Вымпел», АО «Рыбинский завод приборостроения», АО «Русская механика», ООО «Рыбинскэлектрокабель», ООО «Русские Газовые Турбины», ООО «РЭМЗ», ООО «ОМГ Рыбинск», АО «Рыбинскгазсервис» представят свою продукцию, видеоролики о предприятиях, а также проведут ярмарку вакансий.

Экспонаты промышленной выставки разместятся на площади Дерунова и в небольших крытых павильонах на Аллее Славы.

Продукцию предприятия «Русская механика» можно будет не только увидеть, но и сделать памятные фотографии на армейских снегоходах и квадроциклах, которые участвовали в рекордном десантировании ВДВ с высоты 10 тысяч метров на Крайнем Севере. А также армейский квадроцикл – участник парада Победы на Красной площади, детский электрический снегоход, модель 2022 года, снегоход – участник гонки «Берингия» на Камчатке и ретро-буран – участник выставки в Третьяковской галерее. И другая продукция предприятия – снегоходы и квадроциклы – призеры международных спортивных гонок.

Там же на промышленной выставке можно увидеть мощные погрузчики завода «Раскат» и «Завода «Дорожных машин», авиационные двигатели предприятия «ОДК-Сатурн».

Экспозиция более компактной продукции разместится в шатрах на Аллее Славы. Это будут макеты катеров судостроительного завода «Вымпел», металлорежущий инструмент от ЗАО «НИР». Образцы кабельной и электротехнической продукции представят ООО «РЭМЗ» и «Рыбинскэлектрокабель». Рыбинский завод приборостроения сделает акцент на комплектующих деталях для авиации и космоса, покажет продукцию гражданского назначения.

«ОДК-Газовые турбины» представит гостям праздника действующие макеты уникального энергетического и газоперекачивающего оборудования собственного производства.

Поддержит площадку крупных рыбинских производственников арт-холдинг «Медиарост» с ярмаркой книг и издательской продукций, в том числе о Рыбинске.

Среди участников выставки – рыбинский «Кванториум» и Центр детского и юношеского технического творчества с мастер-классами и интерактивными программами технического направления.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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