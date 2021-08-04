ОДК укомплектовала дизель-газотурбинными агрегатами фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК укомплектовала дизель-газотурбинными агрегатами фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

04.08.2021, 10:26, Новости
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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила Судостроительному заводу «Северная верфь» морской дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р, заменивший зарубежные аналоги на российских фрегатах.

Энергетическая установка предназначена для фрегата «адмиральской» серии «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

М55Р — первый полностью отечественный дизель-газотурбинный агрегат, созданный ОДК для фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350 по программе импортозамещения. Мощность энергетической установки составляет 27,5 тыс. л. с. По своим характеристикам она не уступает известным зарубежным аналогам.

– Отгрузка отечественных агрегатов для новейших фрегатов идет по плану. Холдинг ОДК поставил на «Северную верфь» уже четвертый по счету агрегат М55Р. Этому предшествовали обязательные стендовые испытания, в ходе которых каждая энергетическая установка подтверждает качество и надежность. Агрегат предназначен для комплектования третьего серийного фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков». Ранее двигателями нашего производства был оснащен фрегат «Адмирал Головко», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Дизель-газотурбинными агрегатами М55Р будут укомплектованы фрегаты «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Главная энергетическая установка каждого корабля состоит из двух агрегатов — правого и левого борта. В состав М55Р входят два двигателя, газотурбинный и дизельный, которые обеспечивают раздельный режим работы.




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