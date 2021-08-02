Изменение маршрутов движения общественного транспорта в День города

02.08.2021, 16:35, Объявления

Теги: Выходной, Праздник, Транспорт

В связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, 7 августа 2021 с 6:30 до 22:15 будут изменены маршруты движения общественного транспорта следующим образом.

Автобусные маршруты

№ 2 и 10 будут следовать с улицы Фурманова в объезд по улицам Свободы, Герцена, Бульварной и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 1, 3, 8-т, 33, 179, 180 будут следовать от проспекта Ленина по улицам Свободы, Герцена, Бульварной и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. В период с 9:00 до 16:00: через улицы Димитрова, Авиационную, Герцена.

№ 9, 12, 16, 16-т, 36-т будут следовать от проспекта Ленина по улицам Свободы, Герцена, Луначарского и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутам. В период с 9:00 до 16:00: через улицы Димитрова, Авиационную, Свободы, Герцена.

№ 15 будет осуществлять посадку пассажиров вместо остановки «Соборная площадь» на остановке «Бульварная улица», со стороны бульвара.

№ 8, 11, 19, 20 будут прибывать и отправляться с остановки «Бульварная улица» (посадка – со стороны бульвара).

№ 29 будет следовать от ж/д вокзала по улицам Герцена и Бульварной далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 101, 111 будут следовать от проспекта Ленина по улицам Свободы, Герцена, Пушкина и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутам. В период с 9:00 до 16:00: через улицы Димитрова, Авиационную, Свободы, Герцена.

№ 6 – временно отменяется.

Троллейбусные маршруты

№ 4 будет следовать от пр. Революции по улицам Фурманова, Плеханова (с заездом на железнодорожный вокзал), Пушкина, Герцена и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 5 будет следовать от ж/д вокзала по улицам Пушкина, Герцена и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 6 будет следовать от ул. Ворошилова по пр. Революции, по улицам Фурманова, Плеханова (с заездом на ж/д вокзал), Герцена и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 1 – временно отменяется.

На измененных участках маршрутов будут действовать все остановки по пути следования, вводятся дополнительные остановки:

– на Бульварной ул. в районе домов № 3 и № 10;

– на ул. Димитрова в районе дома № 3.

Отдел транспорта и связи администрации Рыбинска