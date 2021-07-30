В День города по ряду улиц Рыбинска ограничат движение транспорта

30.07.2021, 15:10, Объявления

Теги: Выходной, Праздник, Транспорт

В Рыбинске 7 августа в День города на время проведения праздничных мероприятий несколько улиц в центральной части города будут перекрыты для движения транспорта. Ограничения коснутся:

Для подготовки и марафона «Бегом по «Золотому кольцу» с 06:30 до 15:00 временно прекращается движение:

– по улице Волжская набережная на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы;

– по улице Свободы на участке от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная.

Для пешеходов временно ограничивается доступ на пешеходную дорожку нижней набережной реки Волги от Волжского моста до площади ДС «Полёт».

На период проведения остальных мероприятий праздничной программы временно с разными интервалами времени прекращается движение по улицам Крестовая, Свободы, Волжская набережная, Чкалова, Стоялая, Ломоносова, проспект Ленина, Преображенский переулок и Соборной площади.

· с 15:00 до 22:15 по улице Волжская набережная от улицы Глеба Успенского до Соборной площади;

· с 09:00 до 16: 00 по проспекту Ленина от улицы Братьев Орловых до Крестовой улицы;

· с 06:30 до 19:00 по улице Крестовой на участке от улицы Свободы до улицы Ломоносова;

· с 06:30 до 22:15 по улице Крестовой на участке от улицы Ломоносова до Соборной площади;

· с 15:00 до 22: 15 по улице Свободы на участке от улицы Волжская набережная до Крестовой улицы;

· с 09:00 до 16:00 по улице Свободы на участке от Крестовой улицы до улицы Герцена;

· с 09:00 до 20:00 по улице Чкалова от улицы Свободы до улицы Кольцова;

· с 06:30 до 22:15 по улице Стоялой от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

· с 06:30 до 15:00 по Соборной площади на участке от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная;

· с 06:30 до 20:30 по улице Ломоносова на участке от Крестовой улицы до улицы Волжская набережная;

· с 06:30 до 22:15 по Преображенскому переулку от Крестовой улицы до Вознесенского переулка;

Остановка транспортных средств запрещается:

· по Крестовой улице – с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова и с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Ломоносова до Соборной площади;

· по Стоялой улице с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

· по Волжской набережной с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Глеба Успенского до Волжского моста;

· по улице Ломоносова с 00:00 до 06:30 на участке от улицы Крестовая до улицы Волжская набережная;

· по улице Чкалова с 00:00 до 09:00 на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

· по улице Свободы с 00:00 до 09:00 на участке от улицы Чкалова до Крестовой улицы;

· по Преображенскому переулку с 00:00 до 06:30 от Крестовой улицы до Вознесенского переулка.

Информация об изменении движения общественного транспорта будет сообщена дополнительно.

Пресс-служба администрации города Рыбинска