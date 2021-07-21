ОДК представляет концепцию создания нового перспективного авиадвигателя ПД-8 на МАКС-2021
 

ОДК представляет концепцию создания нового перспективного авиадвигателя ПД-8 на МАКС-2021

21.07.2021, 10:55, Новости
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Заложенные Объединенной двигателестроительной корпорацией Ростеха в концепцию двигателя ПД-8 высокие параметры и соответствие перспективным экологическим характеристикам обеспечат конкурентоспособность нового двигателя на рынке.

– Двигатель ПД-8 по надежности, безопасности эксплуатации, а также по показателям ремонтопригодности не будет уступать двигателям, которые появятся в мире в ближайшее десятилетие, — отметил генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин. — Концепцией ПД-8 заложено создание семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью развития по удельному расходу топлива, снижению стоимости жизненного цикла, так и по ориентированности на заказчика, на организации, которые будут его эксплуатировать.

Уже определен конструктивный облик двигателя, сформирована проектная и производственная кооперация, выпущен комплект конструкторской документации, изготовлен первый образец газогенератора, который успешно прошел первый этап инженерных испытаний. В дальнейшем предстоит изготовить опытные образцы двигателя для прохождения сертификационных испытаний. В производство уже запущены детали первого опытного образца.

Создание маршевой силовой установки ПД-8 для применения на самолетах SSJ-NEW идет в широкой кооперации предприятий ОДК. В конструкции двигателя используются только отечественные материалы и комплектующие изделия. При проектировании и производстве применяются отработанные в ходе других проектов ОДК конструктивные решения, материалы и технологии, что значительно снижает стоимость разработки и технические риски успешной реализации проекта. Выдерживать жесткие сроки создания нового продукта помогает использование технологий цифрового двойника и параллельного инжиниринга.

Работы над проектом ведутся с учетом обеспечения сроков сертификации самолета SSJ-NEW с двигателем ПД-8. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на 2023 год. Наличие этого документа подтвердит соответствие требованиям летной годности, безопасности и экологичности авиационных правил.

ОДК представляет натурный образец газогенератора ПД-8 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. О применении, технических характеристиках и других аспектах разработки перспективного авиационного двигателя ПД-8 специалисты корпорации расскажут в презентации на стенде ОДК.




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